Tarhan Erdem ölüm yıldönümünde anıldı

Doğan Kitap Yayın Yönetmeni Cem Erciyes yürütücülüğündeki etkinlikte, “Tarhan Erdem’le Türkiye ve Demokrasi Tarihimiz Üzerine Notlar” (Doğan Kitap, 2025) adlı nehir söyleşi kitabının yazarı siyaset bilimci ve tarihçi Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuştu.









İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan, 1955’te katıldığı CHP’de 1980 yılına kadar ilçe örgütünden il yönetim kuruluna, milletvekilliğinden kısa süren bakanlığa, siyasetin her kademesinde aktif olarak görev alan, 1992’de yeniden kurulan Altan Öymen’in Genel Başkan olduğu CHP’de 1999-2000 arasında genel sekreterlik görevi üstlenen, 1980’lerde gazetecilik yapan, 1987’de KONDA’yı kuran Tarhan Erdem’in yakın tarihimizin en önemli tanıklarından olduğunu anlattı.



Alkan, bilge dostu Tarhan Erdem'in kürt meselesi konusunda da ilk ciddi fikir üreten kişi olduğunun da altını çizdi. Çocukları hukukçu olan anneleri Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Gülsevil Erdem’in de babalarına çok büyük desteği olduğunu ifade ettiler.