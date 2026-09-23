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Tarık Akan doğum gününde “Işıklı Perdede Bir Ömür” ile anılacak

Tarık Akan doğum gününde “Işıklı Perdede Bir Ömür” ile anılacak

23.09.2026 13:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tarık Akan doğum gününde “Işıklı Perdede Bir Ömür” ile anılacak

Türk sinemasının usta oyuncusu Tarık Akan, doğum gününde sinema yolculuğu, dostlukları ve eğitimci kimliğinin ele alınacağı özel bir programla anılacak.
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Türk sinemasının unutulmaz sanatçısı Tarık Akan, doğum günü olan 13 Ekim’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek “Işıklı Perdede Bir Ömür” programıyla anılacak.

Akan’ın sinema yolculuğu, dostlukları, toplumsal duyarlılığı ve eğitimci kimliğinin ele alınacağı gecede özel belgesel ve sinevizyon gösterimlerinin yanı sıra anılar ve müzik performansları izleyiciyle buluşacak.

Altan Gördüm ve Seda Ulaş’ın sunacağı gecede Serenad Bağcan, Müjdat Gezen, Cahit Berkay, Demet Sağıroğlu, Melike Demirağ, Füsun Önal, Ragıp Savaş ve Necmettin Çobanoğlu gibi isimlerin yanı sıra Samida ve Çellistanbul sahne alacak. Tarık Akan’ın filmlerinden görüntüler, kendi sesinden kayıtlar ve Taş Okul yıllarına ilişkin özel gösterimlerin de yer alacağı program 13 Ekim 2026 saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

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