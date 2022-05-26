TBMM'nin ilk kadın milletvekilleri belgeseli “18”in galası yapıldı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 20:25

Türkiye’de kadınların Osmanlı’nın son döneminden itibaren seçme seçilme talebini ve mücadelelerini beyaz perdeye yansıtan, siyasette kadın temsiliyetinin önemini ve kadın mücadelesinin ülkemizdeki kökenlerini anlamak açısından önemli bir belge niteliğinde olan belgeselin galasında kültür-sanat, siyaset, sivil toplum kuruluşlarının önemli isimleri yer aldı. Çeşitli ülkelerin konsolosluklarının da davetliler arasında olduğu galaya basının ilgisi de yoğundu.

Belgeselde, Kadınlar Halk Fırkası, Türk Kadın Birliği, kadınların çıkardığı çeşitli mecmualar gibi deneyimler ışığında 1935’e gelen süreç ve sonrasında Meclis’teki kadın temsili, Fatmagül Berktay, Aynur Demirdirek, Ayşegül Yaraman, Nuray Karaoğlu gibi isimlerin anlatımlarıyla gözler önüne seriliyor. İlk 18 kadın vekillerimizden Hatı Çırpan (Satıkadın), Benal Nevzat, Mebrure Gönenç, Nakiye Elgün, Mihri İffet Pektaş ve Huriye Baha Öniz; görüntüleri ve tarihçilerin, gazetecilerin, ailelerin konuşmaları eşliğinde sunuluyor.

Aradan geçen 88 yılda kadınlar birçok haklar kazandı ancak mücadelemiz bitmedi. KA.DER olarak kurulduğumuz 1997 yılından bu yana tüm karar alma mekanizmalarında kadınların eşit olarak temsil edilmeleri için mücadelemizi sürdürmekteyiz. Her şeye rağmen kadın mücadelesi sayesinde umutluyuz! Ve biz kadınlar olarak ‘O koltukların yarısı bizim!’ diyoruz.” dedi.

Belgeselin galasına CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

“Yolları Açan Kadınlar” mesajıyla hazırlanan 40 dakikalık “18”i Barış İnce yazıp yönetti, kısa filmde Fide Köksal ve Hasan Barış Gemici müzikleriyle yer aldılar. Görüntü yönetmenliğini Altın Portakal ve SİYAD Onur Ödülü sahibi Metin Kaya gerçekleştirdi.

'BÜYÜKANNELERİMİZE SELAM YOLLUYORUZ'

Gecenin konuşmacılarından KA.DER Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay ise “Hiçbir şey yoktan var olmaz. Bu haklar da kadınların Osmanlı’dan beri büyük mücadeleleri sonucu kazanıldı. Bizlerin de bir tarihi olduğunu unutmayalım. Büyükannelerimize selam yolluyoruz.” dedi.