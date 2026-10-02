‘Terzi Fikri’ Ankara’da sahneye çıkıyor

İkinci prömiyeri Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Terzi Fikri” tiyatro oyunu, Ankara’da sahnelenecek. Şirin İnci’nin yazıp yönettiği, İkiziz Prodüksiyon imzalı oyun, 11 Ekim 2026’da saat 20.00’de Ve Sahne Panora Kulis Sanat’ta izleyici karşısına çıkacak.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenen yapımda Hüseyin Önder ve Cevahir Önder rol alıyor. Tek perde olarak sahnelenen oyun, 70 dakika sürüyor.

AİLESİ VE YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜLER

Fatsa’daki gösterim öncesinde basınla bir araya gelen oyuncular, oyunun hazırlık sürecini anlattı. “Terzi Fikri”yi sbir de 1280?720 ahneye taşıma fikrini ortaya atan Cevahir Önder, Fikri Sönmez’in kendileri için her zaman yaşayan bir değer olduğunu belirterek hazırlık aşamasında ailesi ve yakınlarıyla görüştüklerini söyledi.

Sönmez’in birçok insanın hayatına dokunduğunu vurgulayan Önder, “Terzi Fikri’yi doğru anlatmak, 70 dakikalık bir metinle bunu ortaya koymak kolay değil. Sorumluluğu büyük bir işti” dedi.

‘İNSANİ TARAFINI ANLATMAK İSTEDİK'

Hüseyin Önder ise oyunda Sönmez’in siyasi kimliğinin yok sayılmadığını, ancak yaşadığı insani süreçlerin öne çıkarıldığını belirtti. Önder, “Biz daha çok insani tarafını, ne bedeller ödediğini, bu bedelleri öderken neler çektiğini anlatmaya çalıştık. İnsanların bilmediği, kitaplarda yazmayan, dokunulmayan bazı şeylere temas etmek istedik” ifadelerini kullandı.

Oyunun yalnızca belirli bir kesime seslenen, slogan ağırlıklı bir yapıda olmasını istemediklerini aktaran Önder, Sönmez’i daha önce tanımayan izleyicilerin de onu anlamasını amaçladıklarını dile getirdi.

“Fikrinle yüzleşebilir misin?” sorusuyla seyirciyi karşılayan oyunun Ankara gösteriminin biletleri Biletinial üzerinden temin edilebiliyor.