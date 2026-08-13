Eva Green ve Murat Yıldırım'ı başrolde buluşturan The Trees filminin resmi fragmanı yayımlandı. Korku ve gerilim türündeki yapımın yönetmen koltuğunda, uluslararası sinemada dikkat çeken çalışmalara imza atan Bahman Ghobadi oturuyor. Peki, The Trees filminin konusu ne? The Trees filminin oyuncuları kimler? The Trees filmi ne zaman, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

THE TREES FİLMİNİN KONUSU NE?

The Trees, ormanda yollarını kaybedip, doğanın mistik güçleriyle yüzleşerek hayatta kalmak için mücadele eden insanların hikayesini konu ediyor.

THE TREES FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Eva Green

Murat Yıldırım

Lucas Akoskin

THE TREES FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?

The Trees filminin resmi fragmanı yayımlanmış olsa da yapımın kesin vizyon tarihi ve hangi platformda ya da sinemalarda gösterime gireceği henüz açıklanmadı.

THE TREES FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

The Trees filminin çekimlerinin önemli bir bölümü Türkiye'de gerçekleştirilirken, İstanbul ve Mardin başlıca çekim noktaları arasında yer aldı. Yapım, bu şehirlerin doğal ve mimari atmosferini Bahman Ghobadi'nin kendine özgü anlatım tarzıyla buluşturuyor. Yönetmenin önceki filmlerinden farklı olarak psikolojik korku ve doğaüstü gerilim unsurlarının öne çıktığı filmde, Eva Green ve Murat Yıldırım ormanda açıklanamayan olaylarla karşılaşan karakterlere hayat veriyor.