Tom Cruise 'Digger' filmiyle gişede çakıldı: Dev bütçeli yapımda tarihi fiyasko!

Sinema dünyasının en büyük aksiyon yıldızlarından Tom Cruise, son yapımıyla gişe beklentilerinin çok gerisinde kaldı. Ekolojik felakete hazırlanan güçlü bir petrol zenginini canlandırdığı yeni filmi 'Digger', gösterime girdiği ilk hafta sonunda mali açıdan büyük bir hüsran yarattı.

Kuzey Amerika'da 3 bin 321 sinemada izleyiciyle buluşan dev bütçeli yapım, açılış gününde yalnızca 8 milyon dolar hasılat elde edebildi.

DEV BÜTÇELİ FİLMDEN BEKLENMEYEN AÇILIŞ

160 ila 180 milyon dolar arasında bir yapım bütçesine sahip olan 'Digger' için dağıtımcı firma Warner Bros., açılış haftasında en az 18 ila 20 milyon dolar arasında bir gelir öngörüyordu. 'Birdman' ve 'The Revenant' gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Alejandro Gonzalez Inarritu ile Tom Cruise'u bir araya getiren proje, bu düşük beklentilerin bile altında kaldı.

Gişe uzmanları, bu ölçekteki dev bütçeli bir kara komedi ve hiciv filminin maliyetini çıkarabilmesi için en az 40 milyon dolarlık bir açılış yapması gerektiğine dikkat çekiyor.

ANNE HATHAWAY GİŞENİN ZİRVESİNE YERLEŞTİ

ABD'de yetişkin sınıflandırmasıyla vizyona giren 'Digger', hafta sonu yarışında rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan ve başrollerini Anne Hathaway ile Dakota Johnson'ın paylaştığı psikolojik gerilim filmi 'Verity', 32,6 milyon dolarlık açılışıyla haftanın birincisi oldu.

'Verity' uluslararası pazarda elde ettiği 30 milyon dolarla birlikte dünya genelinde 62,5 milyon dolar hasılata ulaşırken, 'Digger' ise 'Resident Evil' ve Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı 'Heart of the Beast' gibi yapımların da gerisinde kaldı.

ELEŞTİRİLER KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Sadece ABD'de değil küresel pazarda da beklenen ilgiyi görmeyen 'Digger', uluslararası gişede 12 milyon dolarda kalarak dünya genelinde toplam 20 milyon dolarlık zayıf bir başlangıç yaptı.

Tabloyu değerlendiren gişe analisti David A. Gross, "Kara komedi için rakamlar fena sayılmaz ancak kara komediler küçük bütçeli filmlerdir. Bu küçük bir film değil, bu bir Tom Cruise filmi. Komedi ince bir çizgide ilerler ve çizgiyi tutturamadığınızda sonuç hüsran olur" ifadelerini kullandı. Eleştirmenlerin "hoş olmayan" ve "şaşırtıcı" olarak nitelendirdiği film için Warner Bros.'un son reklamlarında izleyicilere "Kendiniz karar verin" çağrısında bulunması ise dikkat çekti.