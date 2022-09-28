Tomris Alpay’ın ‘Gülsün Ağavni Zilha’sı Fransızcada
Bir Demet Mavi, Bir Damla Yeşil ile 1991 Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibi Tomris Alpay’ın 74. Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer görülen Gülsün Ağavni Zilha (Aras Yayıncılık) adlı eserinin 13 öyküden oluşan 2019 yılı baskısı Sylvain Cavailles tarafından Fransızcaya çevrildi ve Je Nais de Mes Racines (Köklerimden Doğarım) başlığıyla Kontredition tarafından yayımlandı.
1950'li yıllar, eski İstanbul'da suriçinde büyülü ve gizemli bir sokak… Türk, Rum, Ermeni birarada, birbirlerine dayanarak yaşıyorlar. Sarmaşık Sokağa kah bir başka şehir, kah başka bir ülkeden koparak gelmişler. Onları birleştiren, sıkı sıkı tutan, bazen gözyaşı, bazan kahkahayla paylaştıkları göçle ilgili anıları var.
Tomris Alpay, Gülsün Ağavni Zilha (Aras Yayıncılık) adlı öykü kitabında o yılların benzersiz mahalle kültürünü incelikle anlatırken, gerçekte bir travma olan göçün yıprattığı kadınların kederlerini, kırılganlıklarını, neşelerini, aşklarını, tutkularını ve yıllar boyu değişmeyen yazgılarını tartışmaya açıyor. Öykülerin anlatım diline öykülerin iç sesini başarıyla taşıyor, kahramanlarıyla bütünlestiriyor.
“İkimizin de çevresinde dostlar, arkadaşlar ve yaşamımızda eşlerimiz var. Ama benliğimizin derinliklerinde sakladığımız garip bir yalnızlık ve bu yalnızlığın çöreklendiği adalarımız var. Onları birleştirmemiz gerektiğini hissediyorum.”
Gülsün Ağavni Zilha, Nurhayat ve diğerleri Sarmaşık Sokak’ta yaşamlarına şarkılarla, değişik tatlarla da (altüst böreği, galakto boreko, kulurakia, çavuş üzümü reçeli...) renk katarken, bu birliktelik bu ahenk acımasız bir olayla hırpalanıp, yıllar boyu sürecek ters bir göçün başlamasına neden oluyor.
Bir Demet Mavi, Bir Damla Yeşil ile 1991 Orhan Kemal Öykü Ödülü sahibi Tomris Alpay’ın 74. Yunus Nadi Öykü Ödülü’ne değer görülen Gülsün Ağavni Zilha adlı kitabının 13 öyküden oluşan 2019 yılı baskısı Sylvain Cavailles tarafından Fransızcaya çevrildi ve Je Nais de Mes Racines (Köklerimden Doğarım) başlığıyla Kontredition tarafından yayımlandı.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Yakın ekibinden ilk açıklama
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- Demirtaş'tan Soylu’ya ‘Katil’ yanıtı
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- 65 yaş üstü ve kronik hastalar için aşı kararı!
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Yurt yerine saray yaptırdı
- 5 isim için harekete geçildi