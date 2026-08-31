Torbalı’da edebiyat ve sanat şöleni: 2. Güz Kitap Günleri kapılarını açıyor

Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Güz Kitap Günleri, "Tarihin Kalbinde, Bilgeliğin İzinde" temasıyla bugün Ertan Ünver Millet Parkı’nda başlıyor. Torbalı’nın kurtuluşunun 104. yılına özel hazırlanan etkinlik programı kapsamında 104 konuk, 35 yayınevi, 60 kitap standı ve 35 söyleşi bir hafta boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ONUR KONUĞU PROF. DR. EMRE KONGAR

6 Eylül’e kadar sürecek olan buluşmanın onur konuğu toplumbilimci ve gazetemizin yazarı Prof. Dr. Emre Kongar olacak. Kongar, organizasyon kapsamında “Atatürk Cumhuriyeti’nin Tarihsel Önemi” başlıklı söyleşisiyle Torbalılı okurlarla bir araya gelecek. Hafta boyunca imza günleri, sergiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, tiyatro gösterileri ve konserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

EDEBİYATTAN YAPAY ZEKÂYA UZANAN GENİŞ İÇERİK

Etkinlikte Mine Söğüt, Akif Beki, Yavuz Oğhan, Cemil Kılıç, Prof. Dr. Av. Kerem Altıparmak ve Yılmaz Aslantürk’ün de aralarında bulunduğu pek çok edebiyatçı, gazeteci, akademisyen ve sanatçı yer alacak. Programda yalnızca edebiyat değil; gazetecilik, tarih, sanat, sağlık ve yapay zekâ gibi farklı alanlarda söyleşiler gerçekleştirilecek.

İlçenin tarihsel mirası Metropolis Antik Kenti de organizasyonda özel bir yer tutacak. Metropolis kazılarının ilk başkanı Prof. Dr. Recep Meriç ile tarihçi Dr. Yasin Kayış kent hafızasını anlatırken, yönetmen Didem Tütüncü’nün Metropolis ve Torbalı üzerine hazırladığı yapay zekâ destekli kısa film ilk kez gösterilecek.

BAŞKAN ÖVÜNÇ DEMİR'DEN DAVET

Kültür ve sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine vurgu yapan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, "Biliyoruz ki okumak özgürleştirir" diyerek tüm kitap dostlarını etkinliğe davet etti.

Ziyaretçiler, 6 Eylül’e kadar her gün 18.00–00.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek programa katılabilecek. Ulaşımı kolaylaştırmak adına Torbalı İZBAŞ Aktarma Noktası ve Ayrancılar Meydanı’ndan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.