Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği'nden 'İçimde Sanat Var' projesi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 16:24

Güncelleme: 23.11.2023 - 16:26

Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği, Avrupa Birliği’nin desteklediği CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında, gençlere tiyatroyu sevdirmek ve sanatın gücünü göstermek için ‘İçimde Sanat Var’ adlı bir proje başlattı. Proje, 18-30 yaş arası tiyatro deneyimi olmayan gençleri, 8 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında tiyatro ile tanıştırıyor. Projenin ilk aşamasında, tiyatro pratiğinin beden-zihin bütünlüğü ilkesinden yola çıkarak, beslenme, spor, psikoloji gibi alanlarda atölyeler düzenleniyor. Ayrıca, katılımcılar yaratıcı drama ve Non-Formal Eğitim aktiviteleri gibi birçok ücretsiz eğitimden yararlanıyor. Projenin ikinci aşamasında ise, gençler kendi tiyatro oyunlarını yazacak ve sahneleyecek.

Projenin koordinatörü olan Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve Trabzon Oda Tiyatrosu Derneği Başkanı Mahir Elvan, projenin amacının gençlere sanatın derinlikleriyle tanıştırmak ve onlara yeni bir bakış açısı kazandırmak olduğunu söyledi. Elvan, “Sanat, insanın kendini ifade etmesinin en güzel yollarından biridir. Biz de bu projeyle, gençlerin sanatla iç içe olmalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak istiyoruz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

İlgilenen gençler, başvuru formunu doldurarak projeye katılmak için başvuruda bulunabilirler. Projenin sonunda, gençlerin hazırladığı tiyatro oyunları, Trabzon Oda Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak.