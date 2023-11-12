TRT ortak yapımı film: 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' 24 Kasım'da sinemalarda...

Yayınlanma: 12.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 12.11.2023 - 17:25

TRT ortak yapımı olan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını konu alan filmin ilk tanıtım videosu paylaşıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, fragmanı paylaşarak, "Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda." ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo Uğur Kılıç ve Ozan Bodur'a ait. Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babasını Caner Kurtaran, annesini Zeynep Kankonde canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler yer alıyor.