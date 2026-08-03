TUGFO 20’nci yılını İstanbul’da kutladı

Kurucu şefleri Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 28 Temmuz’da Ayvalık Amfi Tiyatro’da verdiği konserle başladığı “Müziğin Sihri” temalı 20’nci yıl turnesine İzmir ve Bursa konserlerinin ardından 1 Ağustos’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki doğum günü özel konseri ile devam etti. Konserde genç besteci Emre Şener’in genç orkestranın yıldönümü için bestelediği “Je ne Sais Quoi/Şeytan Tüyü” eserinin ilk seslendirilişi de yapıldı. Sabancı Vakfı’nın desteği ve Rönesans Sağlık Yatırım’ın sponsorluğunda, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında etkinlik gösteren TUGFO’nun Humperdinck, “Hansel ve Gretel Uvertürü” ile başlayan konserinde orkestra, solist ünlü piyanist ve besteci Özgür Ünaldı’ya Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nda eşlik etti. Defalarca sahneye davet edilen Ünaldı bis parçası olarak kendi bestesi olan sekiz bölümlü “İlk Işık” piyano süitinin son bölümünü seslendirdi. Ravel, “Kaz Ana” ve Dukas, “Sihirbazın Çırağı” eserlerinin de seslendirildiği programın sonunda gururla alkışlanan orkestra da bis parçası olarak “Fındıkkıran Süiti”nden iki bölüm çaldı. TUGFO’nun 2026 turnesi Ağustos’ta Almanya’da vereceği dört ve Romanya’da vereceği iki konserle devam edecek.