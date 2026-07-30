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TUGFO 2026 turnesi Ayvalık’ta başladı

TUGFO 2026 turnesi Ayvalık’ta başladı

30.07.2026 16:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TUGFO 2026 turnesi Ayvalık’ta başladı

Kurucu şefleri Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) “Müziğin Sihri” temalı 20’nci yıl turnesine 28 Temmuz akşamı Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) ve Ayvalık Belediyesi'nin davetlisi olarak Ayvalık Anfi Tiyatro’da verdiği konserle başladı.
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Orkestra, İzmir ve Bursa’nın ardından 1 Ağustos’ta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştireceği doğum günü özel konseri sonrasında Almanya’da dört ve Romanya’da vereceği iki konser için 3 Ağustos’ta yurtdışı turnesine çıkacak.

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Sabancı Vakfı’nın desteği ve Rönesans Sağlık Yatırım’ın Öncü Sponsorluğunda, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO’nun Ayvalık konserinde orkestranın başkemancıları Nil İpek Şabi ve Maria Rahmatulla ile çello grup şefi Ege Dikbıyık solist oldu. Humperdinck, “Hansel ve Gretel Uvertürü”; Popper, “Macar Rapsodisi”; Saint-Saens, “Havanaise”; Ravel, “Tzigane” ve Çaykovski, “Fındıkkıran Süiti” eserlerinin seslendirildiği konserde Ulvi Cemal Erkin'in de "Köçekçe" bestesi de bis parçası olarak çalındı.

Sanatçıları tebrik eden Belediye Başkanı Mesut Ergin beş yıl önce de AIMA’nın davetlisi olarak gelen orkestrayı kutladı ve Ayvalık'ın kültür sanat merkezi haline gelmesinde öncü rolü olan Filiz Ali ve kurucusu olan AIMA çok şey borçlu olduklarını ifade etti.

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