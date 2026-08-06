TUGFO Bayreuth’da hayranlıkla alkışlandı

Kurucu şefleri Cem Mansur yönetimindeki orkestra üç konser için davet edildiği 76’nci Young Artists Festival Bayreuth kapsamında “Müziğin Sihri” temalı üç konser verdi. Orkestranın Das Zentrum Europasaal’de verdiği Erkin Köçekçe ile başlayan, Ravel, Popper, Bottesini ve Çaykovski’nin eserlerinin çalındığı ilk konserde orkestranın baş kemancısı Maria Rahmatulla, çello grup şefi Ege Dikbıyık ve kontrbas grup şefi Büşra Başoğlu solist olarak yer aldı. Alman dinleyicinin ağırlıkta olduğu ve wunderba (müthiş) diyerek ayakta alkışladığı konser Bayreuth’ta yaşayan Türk izleyicileri de şaşırttı ve çok gururlandırdı.

Orkestra, Mavi Yaz- Blauer Sommer başlıklı ikinci konserini restorasyonu yeni tamamlanan akustiği, teknik olanakları yüksek ve mükemmel piyanosu olan Friedrichsforum’da verdi. Ünlü piyanist ve besteci Özgür Ünaldı’ ya Çaykovski “1. Piyano Konçertosu” nda eşlik eden orkestra Humperdinck, Ravel ve Dukas’ın eserlerini seslendirdi. Konserde genç besteci Emre Şener’in TUGFO’nun 20. yılına özel bestelediği “Je Ne Sais Quoi” adlı eserinin de Avrupa prömiyeri yapıldı.

Hayranlıkla izlenen konser öncesi Bayreuth belediye başkanı Dr. Andreas Zippel, "Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelen seçkin sanatçılar, sanatın ve kültürün Bayreuth’ta nasıl güçlü bir şekilde hayat bulduğunu bizlere gösteriyor. Bu festival, kültürel çeşitliliğin, müziğe duyulan tutkunun ve uluslararası buluşmanın en güzel örneklerinden biridir. Burada bulunan genç sanatçılar da bu ruhun en güçlü temsilcileridir.” diyerek kesintisiz olarak 76 yıldır devam eden, barış içinde bir arada yaşama, kültürel çeşitliliği paylaşma ve farklı kültürler arasında köprüler kuran bu yıl ana teması rezonans (re:sonanz) olan festivali gerçekleştiren Genç Sanatçılar Derneği Başkanı ve Sanat Direktörü Prof. Fredrik Schwenk, Destekleme Derneği Başkanı Schubert ve Dr. Sissy Thammer ile destekçi ve gönüllülere teşekkür etti.

Zippel, “Ancak böylesine büyük organizasyonlar yalnızca iyi niyetle değil, aynı zamanda kurumsal ve mali destekle de mümkün olur. Bu nedenle Sparkasse Bayreuth Direktörü Michael Albert ve tüm sponsorlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle Türkiye’den Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gülen Sabancı’yı burada aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kendisi ve Sabancı ailesi, festivalimize ve bu akşamki konserimize verdikleri değerli destekle uluslararası kültürel işbirliğine önemli katkı sağlamaktadır.” diyerek salonu selamladı.

Kapalı gişe gerçekleşen konsere aralarında önceki belediye başkanı avukat Thomas Ebersberger, 43 yıldır Bayreuth’da yaşayan meclis üyesi iş insanı Halil Taşdelen, Sparkasse Bayreuth Direktörü Michael Albert, dernek yöneticilerinin de olduğu klasik müzik dostları katıldı.

Bayreuth’daki son konserini 7 Ağustos akşamı Speinshart, Klosterkirche’de ve 8 Ağustos'ta ise, sekizinci kez davet edildiği Berlin Young Euro Classic Festivali’nde verecek olan TUGFO, 11 Ağustos’ta Romanya’nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali’nde sahneye çıkacak ve turnenin son konserlerini 12 Ağustos'ta Bükreş'in simge yapılarından Romanian Athenaeum’da vererek yurda dönecek.