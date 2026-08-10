TUGFO Bayreuth ve Berlin’de hayranlıkla alkışlandı

Kurucu şefleri Cem Mansur yönetimindeki orkestra, ilk kez davet edildiği 76’nci Young Artists Festival Bayreuth kapsamında verdiği “Müziğin Sihri” temalı iki konserinin ilkini Das Zentrum Europasaal’da, üçüncüsünü Speinshart, Klosterkirche’de verdi. Orkestranın solistleri iki baş kemancısı Maria Rahmatulla ve Nil İpek Şafi, çello grup şefi Ege Dikbıyık ve kontrbas grup şefi Büşra Başoğlu’na idi. Genç solistler bu konserlerde Bottesini, Saint Saens, Ravel ve Popper’in eserlerini seslendirdiler.

Bayreuth Festivali ile TUGFO arasında işbirliğini gerçekleştiren sanat yönetmeni Prof. Fredrik Schwenk ise; “Festivalin temel amaçlarından biri, birbirinden oldukça güçlü ve farklı kültürel birikimlere sahip ülkeleri bir araya getirmektir. Bu nedenle, Türkiye’nin Avrupa’daki sanatın gelişiminde son derece önemli bir yere sahip olduğunu düşündük ve Bayreuth’ta bir Türk orkestrasını ağırlamanın çok ilgi çekici olacağına karar verdik. Programı görünce Cem Mansur’un yaklaşımını daha iyi anladım. Çünkü seçtiği eserlerin neredeyse tamamı farklı kültürlerden ilham alıyor. Türk besteci Avrupa’ya bakıyor. Alman besteci Macaristan’dan ilham alıyor. Fransız besteci Ravel ise Çingene müziğine yöneliyor. Her bestecinin başka bir kültürden esinlenerek kendi fikirlerini büyük bir müzik eserine dönüştürmesi gerçekten çok etkileyici.” diyerek Das Zentrum ve Klosterkirche konserlerinde orkestranın başarılı üyelerinden seçilen solistlerin çalmasının da programa ayrı bir değer kattığını belirtti.

TUGFO Mavi Yaz- Blauer Sommer başlıklı ikinci konserini akustiği, teknik olanakları yüksek ve mükemmel piyanosu olan Friedrichsforum’da verdi. Solist piyanist ve besteci Özgür Ünaldı’ ya Çaykovski “1. Piyano Konçertosu” nda eşlik eden orkestra, genç besteci Emre Şener’in TUGFO’nun 20. yılına özel bestelediği “Je Ne Sais Quoi” adlı eserinin de Avrupa prömiyeri yaptı.

Konser öncesi konuşan Bayreuth belediye başkanı Dr. Andreas Zippel, ”Bu festival, kültürel çeşitliliğin, müziğe duyulan tutkunun ve uluslararası buluşmanın en güzel örneklerinden biridir.” diyerek kesintisiz olarak 76 yıldır devam eden, Genç Sanatçılar Derneği’ne teşekkür etti. Zippel, Türkiye’den gelen Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gülen Sabancı’yı Bayreuth’ta görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

KONZERT HAUS BERLİN’DE TUGFO KONSERİ

TUGFO, 8 Ağustos'ta Berlin Young Euro Classic Festivali kapsamında Berlin’in ünlü salonu Konzert Haus’da verdiği Humperdinck, “Hansel ve Gretel Uvertürü” ile başlayan konserde Özgür Ünaldı’ya başarıyla eşlik etti. Çaykovski 1.Piyano Konçertosu yorumuyla büyük alkış alan Ünaldı, bis parçası olarak da kendi bestesi “İlk Işık’ın son bölümünü seslendirdi. Şener'in bestesinin de çalındığı, şefin defalarca sahneye davet edildiği konser bis parçası olarak Ulvi Cemal Erkin'in “Köçekçe” eseri ile sona erdi.

Ağır bir programı uzun turne boyunca başarıyla icra eden TUGFO’nun genç müzik elçileri, 11 Ağustos’ta Romanya’nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali’nda ve 12 Ağustos'ta Bükreş'in simge yapılarından Romanian Athenaeum’da verecekleri iki konserin ardından yurda dönecekler.