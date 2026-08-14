TUGFO Wagner ve Enescu’nun ülkelerinde çaldı

TUGFO, Sevda Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında, Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu, Cem Mansur’un 20 yıldır büyük bir disiplin içinde yürüttüğü bu proje ile katıldığı bütün gençlik festivallerinde olduğu gibi 2026'da davet edildiği 76’nci Young Artists Festival Bayreuth; 2026 Berlin Young Euro Classic Festivali ve 27. Uluslararası Enescu Şi Muzica Lumii festivallerinde de eğitim kalitesi, yüksek disiplini, güçlü repertuvarı ile konser dinliyecilerinin yanı sıra hem organizasyonu yapan ekiplerin hem de kendilerinden önce ya da sonra çalan gençlik orkestralarının takdirini kazandı. Genç müzisyenlere büyük orkestra deneyimi, geniş repertuvar kazandırmanın dışında genel kültürlerinin gelişmesini de sağlayan proje sayesinde TUGFO, Bayreuth’da verdiği üç konser arasında Wagner’in evi, mezarı ile müzesinin olduğu Haus Wahnnfried’inde ve ağaç işçiliğinin harikası olan Margravial Opera Evi’nde incelemeler yapma, Bayreuth Opera Festivalinin yapıldığı tamamen Wagner’in projesi olan Festspielhaus’ı görme imkânı oldu. Berlin’de dünyanın en iyi konser salonlarından Konzerthaus’da çalma deneyimi kazandı. Ünlü tatil beldesi Sinaia’da Enescu’nun 1913’te yangın sonrası açılışını konserle yaptığı Sala Casino’ da çalan TUGFO, halen oda müziği konserleri de verilen evi G. Enescu Memorial House’ u ziyaret etti. Genç müzisyenler Almanya gibi Romanya’da da bestecilere ne kadar büyük değer verildiğini, simge halinde dünyaya tanıttıklarını gördüler.

Son iki konserin verildiği Romanya’da orkestranın solisti piyanist ve besteci Özgür Ünaldı idi. Moskova piyano ekolünde yetişen Ünaldı’nın Çaykovski “1. Piyano Konçertosu” yorumu ve ardından son bölümünü çaldığı kendi bestesi “İlk Işık suiti” bis parçası dakikalarca alkışlandı. Genç besteci Emre Şener’in TUGFO’nun 20. yılına özel bestelediği “Je ne sais quoi/ Şeytan Tüyü” eseri de çok beğenildi. Humperdinck, “Hansel ve Gretel uvertürü” ile başlayan Ravel, “Kaz Ana” ve Dukas, “Sihirbazın Çırağı” eserlerinin ardından Ulvi Cemal Erkin’in ülkemizin tüm yörelerinin müziğini duyuran eseri Köçekçe ile bitti. On iki konserin verildiği turnenin Türkiye ayağında iki Avrupa'da dört kez eseri seslendirilen Şener ile orkestranın sekiz kez eşlik ettiği Ünaldı, TUGFO programında yer almaktan, bu kadar ilham verici bir projeye dahil olmaktan çok büyük mutluluk, gurur ve duyduklarını ifade ettiler. Şener; “Bu orkestranın, Cem Mansur’un, seyircinin bana verdiği hediye hiçbir şeyle değiştirilemez. TUGFO’nun icrası benim hayal ettiğimin çok ötesinde idi. Besteci olarak en büyük heyecanı tabii ki ilk kez seslendirildiği İzmir’de duydum. Konzerthaus’ın müthiş atmosferinde çalınmış olması da çok büyük onur.”