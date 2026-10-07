TUNCA, yeni güncel sanat projesiyle ‘Yanköşe’de: Pencereler ‘Yan Yana’

İstanbul’da Karaköy’den Kabataş yönüne doğru gitmenin insanda yol açtığı güzel hisler var. Gerek sağda solda sıralanan tarihi binaların arasından yürümek, gerek tepede duran Galata Kulesi’ni selamlamak, gerekse İstanbul Boğazı’nın manzarasıyla büyülenmek bu hislere yol açan nedenlerden bazıları.

Bu rotada ilerlerken solda, ülkede normal şartlarda boş bırakılmayan ya da reklam panolarıyla örtülen bir köşede senelerdir “Yanköşe” isimli kâr amacı gütmeyen bir proje hayata geçiyor. Kahve Dünyası’nın güncel sanat projesinin ilki 2017’de yapılmıştı.

Nermin Er tarafından üretilen “Tek Göz Oda” isimli eser, onlarca rengârenk kuş yuvasını bir araya getirmişti. O gün bugündür “Yanköşe”de hem Kabataş’ta hem de sosyal medyada denk gelebildiğiniz birbirinden farklı disiplinlerde sanat projeleri yapıldı.

Bu yıl 12’ncisi yaşama geçirilen projeye gelecek olursak...

TUNCA, “Yan Yana” ismini verdiği üretimiyle “Yanköşe”deki yerini aldı. Bu kez iki duvarda da evlerden çıkma tahta pencereler hiçbir boşluk kalmaksızın yan yana sıralanıyor. TUNCA, İstanbul’da bulamadığı bu çıkma pencereleri Ayvalık’tan bulup getirmiş. Hatta bu konuda Ayvalık’ta “Birisi var, pencere topluyor” diye nam salmış, bugün bile Ayvalık’tan “Pencere bulduk” diye aranıyormuş.

‘ÇARPIK KENTLEŞME’

TUNCA, kamusal alanlara yaptığı sanatsal çalışmalarla da bilinen bir sanatçı. Bu çalışmasında her biri farklı bir eve, farklı bir yaşama ve farklı bir hikâyeye ait olan bu pencerelerin, her insanın dünyaya açılan kendine özgü bir penceresi, bir bakış açısı olduğunu anımsatmasını amaçlamış. Bütün bu pencereler yan yana geldiklerinde tüm farklılıklarına karşın ortak bir yaşamı ve birlikte var olma halini görünür kılan kolektif bir kent hafızasına dönüşüyorlar.

Dönüşüyorlar çünkü TUNCA’nın çıkış noktası Türkiye’de 1980’lerden itibaren hız kazanan çarpık kentleşme. Bu eserinde gecekondu kültürünün siyasal vaatlerle iç içe geçerek bugünün kent dokusunu nasıl şekillendirdiğine bir bakış sunan TUNCA, çalışmalarında da hafıza, tarih ve geride kalan izlere odaklanıyor. “Yan Yana”, önümüzdeki altı ay boyunca Kabataş’ta sergilenecek. Sergi kataloğunda Tuna Ortaylı’nın TUNCA’yla yaptığı söyleşi de eğer kahve şubelerinde ya da başka alanlarda katalog bulunabiliyorsa okumaya değer.