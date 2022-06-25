Turgay Fişekçi’den ‘Bütün Şiirleri (2022-1977)’

25 Haziran 2022 Cumartesi, 00:02

Şiirleri ilk kez 1977’den başlayarak Türkiye Yazıları, Sanat Emeği dergilerinde yayımlanan, 1981’de yayımladığı ilk şiir kitabı Karda Işıltılar’la 1981 Akademi Şiir Başarı Ödülünü Murathan Mungan ve Ozan Telli’yle paylaşan; Sevgi Bağları adlı kitabıyla 1999 Behçet Necatigil ve Halkevi Şiir Ödüllerini; Dip Sevgi adlı kitabıyla 2002 Behçet Aysan Şiir Ödülünü, Kumral Gökkuşağı adlı kitabıyla 2003 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülünü kazanan şair Turgay Fişekçi’nin yeni kitabı Bütün Şiirleri, 1977 ile 2022 yılları arasında yazdığı şiirlerinden oluşuyor.

Fişekçi’nin Sözcükler Yayınevi tarafından yayımlanan Bütün Şiirleri, 16 yaşından bu yana şiiri yaşamıyla bileştiren ve 1978’den beri neredeyse aralıksız edebiyat dergiciliği de yapan Turgay Fişekçi’den; yalın, aşkı, doğayı, toplumu yeniden algılamaya çağıran, Homeros şiirinin bilgeliğinden, Dante şiirinin etik ciddiliğinden, Shakespeare şiirinin evrensel ilgisinden beslenmiş bir toplam.

“Şiirin büyüsü, dili, dünyası ve iskeleti olması gerek” ve “Dünyanın geleceğini kurtaracak toplumcu bir düzenin duygu ve düşüncesini yansıtmak” ülkülerini ve her daim çağdaş şiirimizin bulunmaz bir hazine olduğu inancını ortaya koyan Bütün Şiirleri; şarkı sözleri de yazmış şairden kimileri bestelenen, diğer dillere çevrilen; doğayı, insanı ve bütün canlıları yücelten yaşama, üretim ve tüketim biçimlerine sesini de yükselten lirik, toplumsal ve direngen şiirler...

Mesel yalınlığında, dil, düşünce ve edebiyatı kaynaştırıp yücelttiği bir ömrün ifadesi.

Bütün Şiirleri (2022-1977) / Turgay Fişekçi / Sözcükler Yayınevi / 356 s. / 2022.