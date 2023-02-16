Turgay Noyan’dan ‘Denizden Gelen Adam - Yaşanmış Deniz Hikâyeleri’
Türk denizciliğinin ve basının usta kalemi Turgay Noyan, Denizden Gelen Adam - Yaşanmış Deniz Hikâyeleri (Naviga Yayınları) adlı kitabında, denizle insanoğlu arasında tarih boyunca süren, bitmez tükenmez ilişkiyi günümüzden örneklerle anlatıyor.
“Sanki dördü birden teknenin dalgalarda süzülürken çıkardığı sesi dinlemek için sözbirliği etmişlerdi. Çıt çıkmıyor, engin denizden başka bir şey görünmüyordu. Sertel, dümenden geriye doğru başını çevirdi, tam bu anda derinden bir ses çalındı kulağına. Ya da öyle geldi. Karısıyla birbirine baktılar. ‘Duydun mu?’ dedi fısıltı halinde. Diğerleri saçmaladığını düşünürler diye korkmuştu. ‘Evet’ dedi karısı ‘Sanki denizden bir inilti geldi’. Çok geçmeden tekrar duydular; Belki bir inilti, belki bir feryat. Ama kesinlikle insan sesi...” Kitaptan...
Türk denizciliğinin ve basının usta kalemi Turgay Noyan, Denizden Gelen Adam - Yaşanmış Deniz Hikâyeleri (Naviga Yayınları) adlı kitabında, denizle insanoğlu arasında tarih boyunca süren, bitmez tükenmez ilişkiyi günümüzden örneklerle anlatıyor.
Noyan, denizde yaşanmış gerçek hikâyeleri gerçek kahramanlarıyla öyküleştiriyor. Denizin bağışlayıcı yanınıyla birlikte gaddarlaştırdığı anları da hüzünlü, güldüren, düşündüren, dünü bugüne bağlayan üslubuyla sunuyor okuyucuya.
Denizden Gelen Adam - Yaşanmış Deniz Hikâyeleri / Turgay Noyan / Naviga Yayınları / 205 s. / 2022.
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