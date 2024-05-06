Turhan Selçuk anısına 1500’e yakın karikatür çizildi

Türkiye’de düzenlenen en geniş katılımlı karikatür yarışmalarından biri olan 14. Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda başvurular sona erdi. 56 ülkeden 371 karikatüristin 1486 karikatür ile katılım sağladığı yarışmanın sonuçları 18 Mayıs’ta açıklanacak. Ödül töreni ise eylül ayında gerçekleştirilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:55
Turhan Selçuk anısına 1500’e yakın karikatür çizildi
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Turhan Selçuk anısına Muğla’nın Milas Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda başvuru alma dönemi tamamlandı. 56 ülkeden 371 karikatüristin 1486 karikatür ile katılım sağladığı yarışmada ilk seçici kurul toplantısı 11 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. 

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Turhan Selçuk’un hayat arkadaşı Ruhan Selçuk, Çizer Kamil Masaracı, Çizer İzel Rozental, Çizer Fahriye Çıtaklı, Çizer İpek Özsüslü, Çizer Eda Uzunoğlu, Çizer Julie Besombes, Çizer Simon Baert, Sanat Eğitimcisi Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan, Koordinatör Mehmet Nergiz’in seçici kurulda yer aldığı yarışmada birinciye 20 bin lira, ikinciye 15 bin lira, üçüncüye 10 bin lira ödül verilecek. 

Yarışmada ayrıca; çeşitli kuruluşların, dernek, gazete, sanat dergileri, sendika, ajans ve kişilerin koyacakları özel ödüller verilecek. 

Sonuçlarının 18 Mayıs’ta duyurulacak olan yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı eylül ayında düzenlenecek.


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