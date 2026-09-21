Türk dünyasının masalları Ankara’da sanatla buluşuyor

Türk halklarının masal ve mitoloji mirasını çağdaş sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan “Mitler, Düşler, Masallar: Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı” projesi, Ankara’da sanatseverlerle buluştu. Doğu Batı Yayınları, Zorba TV Dergi, CerModern ve Emin Antik Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen proje, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Projenin yazarlığını ve sanat yönetmenliğini Ümit Yaşar Gözüm, danışmanlığını ise “Kardeş Masallar” serisinin yazarı Yücel Feyzioğlu üstleniyor. Etkinlik programında sergilerin yanı sıra belgesel gösterimleri, paneller, söyleşiler, masal anlatımları, müzik dinletileri ve imza günleri yer alıyor.

MİTOLOJİK MİRASA ÇAĞDAŞ YORUM

Türk dünyasının binlerce yıllık sözlü kültüründen beslenen proje; kardeşlik, dayanışma, bilgelik, doğa-insan ilişkisi ve ortak kimlik kavramlarını sanatın farklı disiplinleri üzerinden ele alıyor. Masalların yalnızca geçmişten aktarılan anlatılar olmadığına, aynı zamanda toplumsal belleğin ve kültürel geleceğin kurulmasında da rol oynadığına dikkat çekiliyor.

Proje kapsamındaki Türk ve Anadolu mitolojisi temalı iki sergi, Ankara Kalesi’ndeki Emin Antik Sanat Merkezi’nde açıldı. Küratörlüğünü Ümit Yaşar Gözüm’ün yaptığı illüstrasyon sergisi, sanatçı Mustafa Delioğlu’nun anısına düzenlendi. Önder Aydın’ın “Bir Savaşın Görsel Anatomisi (MÖ 333/İskender Lahti)” başlıklı resim sergisi de aynı merkezde izleyiciyle buluştu.

MASALLAR SAHNEYE TAŞINACAK

Programın CerModern ayağı 23 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak. “Mitler, Düşler, Masallar: Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı” adlı belgesel gösteriminin ardından Ümit Yaşar Gözüm ve Yücel Feyzioğlu, Türk dünyası mitolojisi üzerine bir sunum gerçekleştirecek.

Etkinlikte Feyzioğlu’nun “Asena” ile “Turna Kız ile Değirmenci” adlı masalları farklı anlatıcılar tarafından sahneye taşınacak. Türk halk müziği sanatçısı Gürbüz Gözüm ile yan flüt sanatçısı Bilge Şahiner de müzik dinletileriyle programa katılacak. Gün, Yücel Feyzioğlu’nun “Kardeş Masallar” imza etkinliğiyle sona erecek.

TÜRK DÜNYASI MASALLARI TARTIŞILACAK

Projenin son etkinliği ise 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te CerModern’de yapılacak. Belgesel gösteriminin ardından “Türk Dünyası Masalları Bize Ne Anlatır?” başlıklı panel düzenlenecek.

Tuğba Akar’ın yöneteceği panelde eğitimci ve sanatçı Prof. Hasan Pekmezci, Doğu Batı Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Taşkın Takış, yazar ve eleştirmen Ümit Yaşar Gözüm ile yazar Yücel Feyzioğlu konuşmacı olarak yer alacak. Program, Feyzioğlu’nun imza etkinliğiyle tamamlanacak.