Türk Resminin İki Ustası Ankara’da “Karşılaşma” Sergisinde Buluşuyor

Türk resim sanatına adanmış iki ömrü aynı sergide buluşturan “Karşılaşma: Adnan Turani – Mustafa Ayaz”, bugün Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

Mustafa Ayaz Müzesi ve Plastik Sanatlar Merkezi Vakfı tarafından hazırlanan sergi, Türk resim sanatının iki güçlü temsilcisinin eserleri ve sanat anlayışları arasında düşünsel bir buluşma alanı oluşturacak.

İKİ SANAT YOLCULUĞU AYNI SERGİDE

“Türk Resim Sanatına Adanmış İki Ömür” alt başlığıyla düzenlenen serginin küratörlüğünü Nilay Ayaz ile Siret Uyanık üstleniyor.

Sergi, sanat kuramcısı, eğitimci ve ressam Adnan Turani ile Türk çağdaş resminin kendine özgü figüratif anlatımıyla tanınan isimlerinden Mustafa Ayaz’ın sanat yaşamlarını aynı çatı altında ele alacak.

“Karşılaşma”, yalnızca iki sanatçının eserlerini bir araya getiren bir seçki olmanın ötesinde; sanatçı, eğitimci ve düşünce insanı kimliklerinin Türk resim sanatındaki izlerini yeniden değerlendirmeye imkân sağlayacak.

AÇILIŞIN ARDINDAN PANEL DÜZENLENECEK

Serginin açılışı, saat 13.00’te Mustafa Ayaz Müzesi’nde gerçekleştirilecek.

Açılış programının ardından saat 14.00’te başlayacak panelde Adnan Turani ile Mustafa Ayaz’ın sanat anlayışları, eserleri ve Türk resmine kazandırdıkları değerler konuşulacak.

Panelde şu isimler yer alacak:

Prof. Dr. Hasan Pekmezci

Ressam Habip Aydoğdu

Prof. Dr. Adnan Tepecik

Dr. Necati Yalçın

Dr. Dilek Karaaziz Şener

Alanında önemli çalışmalara imza atan sanatçı ve akademisyenlerin katılacağı panelin, iki sanatçının üretimlerini farklı yönleriyle değerlendiren kapsamlı bir sanat buluşmasına dönüşmesi bekleniyor.

SERGİ 15 KASIM’A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

“Karşılaşma: Adnan Turani – Mustafa Ayaz” sergisi, 19 Eylül–15 Kasım 2026 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Sanatseverler sergiyi pazartesi günleri dışında her gün 10.00–17.30 saatleri arasında Mustafa Ayaz Müzesi’nde ziyaret edebilecek.