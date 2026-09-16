Türk sinemasının efsanesi Tarık Akan, ölümünün 10. yılında özel etkinliklerle anılıyor

Sanatçı Tarık Akan, ölümünün 10. yılında ailesi, sanatçı dostları ve sevenlerinin katılımıyla bugün düzenlenecek etkinliklerle anılacak. “Bir Film, Bir Hatıra: Tarık Akan” başlıklı etkinlik 16–20 Eylül tarihleri arasında Artİstanbul Feshane, İBB Beyoğlu Sineması ve İPA Kampüs-Havuz’da düzenlenecek. Gösterimlerde “Tatlı Dillim”, “Sev Kardeşim”, “Maden”, “Yol”, “Pehlivan”, “Ateş Böceği” ve “Bizim Aile” seyirciyle buluşacak.

OKULDA ETKİNLİK

Özel Taş İlkokulu ve Ortaokulunun 1991’de kuruculuğunu üstlenen Akan için düzenlenecek anma programı, okulda başlayacak. İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle Bakırköy Meydanı’nda devam edecek program, 19.0021.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Anma programının sanat bölümünde Tarık Akan’ın rol aldığı filmler gösterilecek, bu yapımlarla özdeşleşen şarkılar seslendirilecek. Çeşitli sanatçılar ve Taş Okul Korosunun sahne alacağı bölümde “Yalancı Yarim”, “Ateş Böceği”, “Mavi Boncuk”, “Her Şey Seninle Güzel”, “Deli Mavi” ve “Ayrılık” eserleri seslendirilecek. Akan’ın farklı dönemlerinden görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimleri de müzik performanslarına eşlik edecek. Programda, Tarık Akan’ın yaşamından ve sanat yolculuğundan fotoğrafların yer aldığı video gösterimi de yapılacak. Yeşilçam’da romantik filmlerin aranan oyuncularından biri olan Akan, kariyerinin ilerleyen yıllarında toplumsal ve politik içerikli yapımlarda rol alarak oyunculuk çizgisini değiştirdi. 1971’de başlayan ve 2016’daki vefatına kadar devam eden 45 yıllık sanat yaşamına “Hababam Sınıfı”ndan “Maden”, “Sürü” ve “Yol”a uzanan çok sayıda film sığdırdı.

SİNEMAYA İLK ADIM...

Yönetmen Mehmet Dinler’in 1971 yapımı “Solan Bir Yaprak Gibi” filmiyle ilk defa sinemaya adım atan sanatçı, bu yapımla birlikte “Tarık Akan” adını kullanmaya başladı. Aynı yıl “Emine” filminde Filiz Akın ile başrolü paylaştı. Uzun boyu, yeşil gözleri ve sempatik görüntüsüyle kısa sürede ünlendi. Özellikle 1970’li yıllarda romantik komedi ve dram türündeki filmlerde rol alan Akan, hızlı bir şekilde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. “Canım Kardeşim”, “Sev Kardeşim”, “Mavi Boncuk”, “Ah Nerede” ve “Gece Kuşu Zehra” gibi yapımlarda rol alan sanatçı, Ertem Eğilmez’in yönettiği “Hababam Sınıfı” filmindeki “Damat Ferit” karakteriyle de hafızalarda yer edindi.

Akan, 1970-1975 yılları arasında yoğun bir çalışma temposuyla yılda yaklaşık 12 filmde rol aldı. Bu dönemde “kartpostal çocuk” olarak anılan sanatçı, Yeşilçam’ın en popüler erkek oyuncularından biri haline geldi.

TOPLUMSAL FİLMLER...

Tarık Akan’ın kariyerindeki en önemli değişim, 1970’lerin ikinci yarısında yaşandı. Oyunculuğunda farklı bir çizgiye yönelen sanatçı, yalnızca ticari filmlerde değil, toplumsal meseleleri ele alan yapımlarda da rol almaya başladı. Bu dönemde “Nehir”, “Maden”, “Sürü”, “Kanal” ve “Yol” gibi filmlerde oynayan Akan, toplumsal gerçekçi sinemanın öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Özellikle Şerif Gören ile Yılmaz Güney’in yönettiği, senaryosunu da Güney’in yazdığı 1982 yapımı “Yol”, oyuncunun kariyerinin önemli yapımlarından biri oldu. Film, 1982’de Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan yapımlar arasında yer aldı. Tarık Akan, oyunculuk kariyeri boyunca çok sayıda ödüle değer görüldü. “Suçlu” filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülünü kazanan sanatçı, 1978’de “Maden”, 1980’de “Adak” ve “Sürü”, 1984’te “Pehlivan”, 1989’da “Üçüncü Göz”, 1990’da “Karartma Geceleri” ve 2003’te “Gülüm” filmlerindeki rolleriyle de ödül alarak 7 kez Altın Portakal kazanan tek erkek oyuncu oldu. Sanatçı, 1985’te Berlin Uluslararası Film Festivali’nde mansiyon, 1992’de Adana Altın Koza Film Festivali’nde “en iyi erkek oyuncu”, 1996’da Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “yaşam boyu onur ödülü”, 2006’da Sinema Yazarları Derneği “onur ödülü”, 2007’de ise Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği’nde “sinema emek ödülü”nün sahibi oldu.