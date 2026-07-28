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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılını İstanbul konseriyle kutlayacak

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılını İstanbul konseriyle kutlayacak

28.07.2026 13:02:00
Güncellenme:
AA
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Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 20. yılını İstanbul konseriyle kutlayacak

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 20. kuruluş yılını 1 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konserle kutlayacak.
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Sabancı Vakfının ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 20. kuruluş yılını 1 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konserle kutlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren ve Rönesans Sağlık Yatırım'ın öncü sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren orkestra, 20. yıl turnesi kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Şef Cem Mansur yönetimindeki topluluk, "Müziğin Sihri" temasıyla gerçekleştirilecek konserde, Engelbert Humperdinck'in "Hansel ve Gretel Uvertürü", Paul Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı", Maurice Ravel'in "Kaz Ana" süiti ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirecek.

Orkestra, Türkiye'nin genç bestecilerini uluslararası platformlarda destekleme çalışmaları kapsamında bu yıl 26 yaşındaki besteci Emre Şener'in "Je Ne Sais Quoi" adlı eserine de repertuvarda yer verecek.

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Piyanist Özgür Ünaldı, konserde orkestraya solist olarak eşlik edecek.

İstanbul konserinin ardından Avrupa turnesine çıkacak orkestra, 4, 5 ve 7 Ağustos'ta Almanya'da Young Artists Bayreuth'ta, 8 Ağustos'ta Berlin'de Young Euro Classic, 11 Ağustos'ta Romanya'daki Sinaia festivallerinde sahne alacak.

Orkestra, 12 Ağustos'ta ise Bükreş'teki Romanian Athenaeum'da sanatseverlerle buluşacak.

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