Türkiye'nin duayen bestecileri ve virtüözleri Kuzey Ege'de buluştu: Final dinletisi yarın yapılacak

Türkiye'nin bağımsız kültür-sanat alanlarından Agora Sanat Köyü, geleceğin müzik literatürüne damga vuracak vizyoner bir projeye ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Tavaklı İskelesi'nde 3 Ağustos'ta başlayan ve 9 Ağustos'a kadar tüm hızıyla sürecek olan 2. Agora Bestecilik Kampı, usta-çırak geleneğini yaşayan ve nefes alan bir laboratuvar deneyimine dönüştürüyor. Geçtiğimiz yıl 23 başvuru ile yola çıkan kamp, bu yıl 45 genç bestecinin başvurduğu bir akademiye dönüştü. Titiz değerlendirmeler sonucunda kabul edilen 18 genç besteci, bir hafta boyunca üretim ve öğrenim sürecine girdi.

5 DUAYEN İSİM, 1 HAFTA KESİNTİSİZ ÜRETİM VE CANLI İCRA

Kampın mentor kadrosunda, Oğuzhan Balcı, Evrim Demirel, Turgay Erdener, Tolga Taviş ve Hasan Uçarsu yer alıyor. Kampın koordinatörlüğünü ise Maestro Tolga Taviş üstlendi. Katılımcılar; bir hafta boyunca kompozisyon sınıfları, birebir mentörlük, partitür analizleri ve akşam seminerlerinden oluşan yoğun bir programda usta isimlerle çalışma imkânı buluyor. Bu süreçte, mentörlerin rehberliğinde şekillenen her eser, kısa süre içinde kâğıttan sahneye taşınıyor. Katılımcılar, kamp süresince kaleme aldıkları yeni oda müziği yapıtlarını, ülkemizin önde gelen virtüözlerinden oluşan Camerata Agora Ensemble'a canlı ve akustik olarak çaldırma şansı yakalıyor. Flüt, keman, çello, piyano ve arptan oluşan beşlide; Zeynep Keleşoğlu (flüt), İdil Yunkuş (keman), Gözde Yaşar (çello), Gökhan Aybulus (piyano) ve İpek Mine Sonakın (arp) yer alıyor.

SANAT DÜNYASINDAN GÜÇLÜ KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE BURS DESTEĞİ

Sanata erişimde fırsat eşitliği yaratmayı hedefleyen kampın sanatsal ve kurumsal gücü, Türkiye'nin köklü kültür kurumlarının desteğiyle bu yıl daha da pekişiyor:

Sanatsal İcra Sponsoru: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCAMV): Türkiye'nin müzik yaşamının asırlık çınarı SCAMV, kamp bünyesinde üretilen eserlerin canlı performans kayıtlarına ve yayınına destek sunuyor. Bu kayıtlar, Zeynep Keleşoğlu (flüt), İdil Yunkuş (keman), Gözde Yaşar (çello), Gökhan Aybulus (piyano) ve İpek Mine Sonakın'dan (arp) oluşan Camerata Agora Ensemble'ın canlı icralarını Türkiye'nin müzik literatürüne kazandırıyor.

Burs Desteği: Bursa Filarmoni Derneği: Türkiye’nin kültür-sanat birikimine büyük katkı sağlayan Bursa Filarmoni Derneği, kampa katılan iki genç bestecinin eğitim ve katılım bursunu üstlendi.

FİNAL DİNLETİSİ YARIN AGORA SAHNESİ'NDE

Genç bestecilerin kamp süresince ürettikleri, mentor onayından geçen oda müziği eserleri, yarın akşam Agora Sanat Sahnesi'nde düzenlenecek final dinletisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Camerata Agora Ensemble tarafından canlı seslendirilecek eserler, profesyonel ses ve görüntü sistemleriyle kaydedilerek dijital mecralarda ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın yayın kanallarında Türkiye'nin müzik literatürüne kalıcı birer belge olarak kazandırılacak.

‘BİR RADİKAL DÖNÜŞÜM NOKTASI’

Projenin sanatsal felsefesini vurgulayan Agora Sanat Köyü Sanat Direktörü, Opera Sanatçısı ve Rejisör Şahan Gürkan, “Bir eserin sadece kâğıt üzerinde kalmayıp, usta bestecilerin önünde ve elit bir icra topluluğuyla tınlaması; genç bir sanatçının eğitim hayatındaki en radikal dönüşüm noktasıdır. Agora'da amacımız, metropollerin beton duvarları arasına sıkışan yaratım sürecini doğanın özgürleştirici atmosferiyle buluşturmaktır” dedi.