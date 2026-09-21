Türkiye Sinema Festivali başlıyor: 75 ilde biletler 90 liradan satışa çıktı

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, bu yıl ikinci kez kapılarını açıyor. 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festival, beyazperde deneyimini geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada festivalin biletlerinin 21 Eylül itibarıyla satışa çıktığını duyurdu. Ersoy, "Sinemanın birleştirici gücünü Türkiye’nin dört bir yanında yeniden hissedeceğiz" ifadelerini kullanarak tüm vatandaşları salonlara davet etti.

17 YERLİ VE YABANCI YAPIM EKRANDA OLACAK

Yaklaşık 1.500 salonda iki gün boyunca sürecek festival seçkisinde her yaş grubuna hitap eden 17 yerli ve yabancı film yer alıyor. Programda "Avengers: Endgame", "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün", "Odyssey" ve "Oyuncak Hikâyesi 5" gibi dünyaca ünlü yüksek bütçeli yapımların yanı sıra animasyon ve aile filmleri de izleyiciyle buluşacak.

AMAÇ SİNEMA SALONLARINI VE KÜLTÜRÜNÜ DESTEKLEMEK

Festival, sinemanın yalnızca bireysel bir seyir süreci olmadığını, toplu halde deneyimlenen bir kültür ve sanat faaliyeti olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Aynı zamanda farklı gelir gruplarının sinemaya erişimini kolaylaştırmak ve salonların sürdürülebilirliğine katkı sunmak hedefleniyor.

İlk kez 2025 yılında düzenlenen ve 780 binden fazla seyirciyi ağırlayan Türkiye Sinema Festivali, bu yıl kapsama alanını daha da genişleterek sinemaseverlere uygun fiyatlı seyir imkanı tanıyor.