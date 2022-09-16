‘Türkiye’nin Milli Güvenlik Devleti: Kökleri, Gelişimi, Dönüşümü’

Türkiye’nin Milli Güvenlik Devleti’nde (İletişim Yayınları) Zeynep Şarlak, “milli güvenlik devleti” kavramını karşılaştırmalı siyaset bilimi bakış açısıyla, Türkiye’de Soğuk Savaş döneminden itibaren giderek tesis edilmiş bir rejimi tanımlamak üzere ele alıyor ve Soğuk Savaş döneminden itibaren Türkiye tarihine bu kavram üzerinden bakmayı öneriyor.

Cumhuriyet Kitap Eki
16 Eylül 2022 Cuma, 00:01
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Ulus-devletlerin kurumsallas¸masıyla beraber “milli gu¨venlik” diye adlandırılan ve hic¸bir zaman yalnızca dıs¸ politikanın konusu olmamıs¸ siyasi ajanda, hem siyaset biliminde hem de uluslararası ilis¸kiler disiplinlerinde en o¨nemli tartıs¸ma bas¸lıklarından birisi olmus¸tur.

Türkiye’nin Milli Gu¨venlik Devleti’nde Zeynep S¸arlak, “milli gu¨venlik devleti” kavramını kars¸ılas¸tırmalı siyaset bilimi bakış açısıyla, Tu¨rkiye’de Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren giderek tesis edilmis¸ bir rejimi tanımlamak u¨zere ele alıyor ve Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren Tu¨rkiye tarihine bu kavram u¨zerinden bakmayı o¨neriyor.

Milli gu¨venlik devletinin o¨zellikle ic¸ siyaseti tasarlayıcı ve du¨zenleyici boyutuyla ilgilenen c¸alıs¸ma, asker-sivil ilis¸kileri, sosyal ve siyasi haklara dair kırmızı c¸izgiler, ic¸ du¨s¸manlar, gu¨venlik aygıtlarının tesisi gibi bas¸lıklar u¨zerinden bugu¨nu¨n siyasi rejimi u¨zerine de yeniden du¨s¸u¨nmeye davet ediyor.

Gu¨ndelik yaşama da hatırı sayılır denli yansımış siyasi paranoya ve korkuların temellerini aramaya giris¸iyor.

Türkiye’nin Milli Güvenlik Devleti: Kökleri, Gelişimi, Dönüşümü / Zeynep Şarlak / İletişim Yayınları / 368 s.


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