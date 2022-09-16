‘Türkiye’nin Milli Güvenlik Devleti: Kökleri, Gelişimi, Dönüşümü’

16 Eylül 2022 Cuma, 00:01

Ulus-devletlerin kurumsallas¸masıyla beraber “milli gu¨venlik” diye adlandırılan ve hic¸bir zaman yalnızca dıs¸ politikanın konusu olmamıs¸ siyasi ajanda, hem siyaset biliminde hem de uluslararası ilis¸kiler disiplinlerinde en o¨nemli tartıs¸ma bas¸lıklarından birisi olmus¸tur.

Türkiye’nin Milli Gu¨venlik Devleti’nde Zeynep S¸arlak, “milli gu¨venlik devleti” kavramını kars¸ılas¸tırmalı siyaset bilimi bakış açısıyla, Tu¨rkiye’de Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren giderek tesis edilmis¸ bir rejimi tanımlamak u¨zere ele alıyor ve Sogˆuk Savas¸ do¨neminden itibaren Tu¨rkiye tarihine bu kavram u¨zerinden bakmayı o¨neriyor.

Milli gu¨venlik devletinin o¨zellikle ic¸ siyaseti tasarlayıcı ve du¨zenleyici boyutuyla ilgilenen c¸alıs¸ma, asker-sivil ilis¸kileri, sosyal ve siyasi haklara dair kırmızı c¸izgiler, ic¸ du¨s¸manlar, gu¨venlik aygıtlarının tesisi gibi bas¸lıklar u¨zerinden bugu¨nu¨n siyasi rejimi u¨zerine de yeniden du¨s¸u¨nmeye davet ediyor.

Gu¨ndelik yaşama da hatırı sayılır denli yansımış siyasi paranoya ve korkuların temellerini aramaya giris¸iyor.