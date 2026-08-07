Türkülerin Hafızasında Bir Roman

Kolcular Geliyor – Ahmet Zeki Muslu

Yitik Ülke Yayınları

Romanın çıkış noktası, Osmanlı'nın son döneminde Ege kıyılarında yaşanan kaçakçılık hareketleri ile bunları engellemeye çalışan kolcular arasındaki mücadele. Ancak eser, kısa sürede tarihsel bir çatışmanın sınırlarını aşarak insan ilişkilerine yöneliyor. Halil Efe ile Çakır Gülsüm arasında gelişen aşk, romanın duygusal eksenini oluştururken, dostluklar, ihanetler ve töre anlayışı anlatının ritmini belirliyor.

Muslu'nun dikkati çeken tercihlerinden biri, dönemin toplumsal hayatını olayların doğal akışı içinde vermesi. Reji İdaresi'nin baskısı, köy yaşamı, düğün gelenekleri ya da zeybek kültürü, açıklayıcı paragraflarla değil; karakterlerin gündelik yaşamı içinde görünür oluyor. Bu da romana belgesel bir hava yerine canlı bir anlatım kazandırıyor.

Eserde halk kültürü önemli bir yer tutuyor. Türküler, yalnızca bölümlere eşlik eden ayrıntılar değil; karakterlerin ruh hâlini yansıtan, olayların duygusal yükünü taşıyan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle düğün sahneleri, zeybek oyunları ve saz meclisleri, romanın atmosferini belirleyen güçlü bölümler arasında yer alıyor.

Muslu'nun dili gösterişten uzak. Yerel söyleyişleri ve bölgeye özgü sözcükleri ölçülü kullanıyor. Bu tercih, metni folklorik bir gösteriye dönüştürmek yerine anlatının inandırıcılığını güçlendiriyor. Karakterler, yazarın sesiyle değil, yaşadıkları coğrafyanın diliyle konuşuyor.

Romanın dikkat çeken yönlerinden biri de Bodrum'un çok kültürlü yapısını görünür kılması. Aynı kasabada yaşayan farklı topluluklar, ortak yaşamın doğal bir parçası olarak anlatılıyor. Böylece eser, yalnızca bireysel hikâyeleri değil, dönemin toplumsal dokusunu da okura hissettiriyor.

Kolcular Geliyor'un en önemli başarısı ise tarihi, kuru bilgiye dönüştürmeden kurmacanın içinde yaşatabilmesi. Reji İdaresi, kolcular ya da dönemin idari yapısı, olay örgüsünü destekleyen tarihsel bir zemin oluşturuyor; anlatının önüne geçmiyor. Bu denge, romanın akıcılığını koruyan önemli unsurlardan biri.

Yer yer ayrıntılı tasvirlerin anlatının temposunu yavaşlattığı bölümler bulunsa da yazarın kurduğu atmosfer, bu yavaşlığı büyük ölçüde telafi ediyor. Özellikle Bodrum'un doğası, denizi ve dağları, roman boyunca yalnızca bir arka plan değil; karakterlerin kaderini etkileyen canlı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Ahmet Zeki Muslu, Kolcular Geliyor ile yalnızca bir dönem romanı kaleme almıyor; Bodrum'un sözlü kültürünü, halk anlatılarını ve tarihsel belleğini kurmaca aracılığıyla yeniden görünür kılıyor. Tarihî romanlara ilgi duyan okurlar kadar, Anadolu'nun kültürel mirasını edebiyat üzerinden okumak isteyenler için de dikkate değer bir eser.