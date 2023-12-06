TÜSTAV’dan ‘Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol’ sempozyumu

Yayınlanma: 06.12.2023 - 14:05

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:05

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından Cumhuriyet’in yüzüncü yılı bağlamında düzenlenen sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile 9-10 Aralık 2023’te Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.

İlki geçen yıl, 12-13 Kasım 2022’de, İzmir’de düzenlenen TÜSTAV 100. Yıl Sempozyumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden değerlendirmeyi hedefliyor.

9-10 Aralık’ta Ankara’daki etkinliğe katılacak olan Gökhan Atılgan, Ayşe Köse Badur, Fatmagül Berktay, Tanıl Bora, Yaşar Tolga Cora, Nurşen Gürboğa, Ahmet Makal, Aytül Tamer Torun, Ömer Turan, Erol Ülker ve Galip Yalman tarafından sunulacak tebliğler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini bu çerçevede, eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak.

Sempozyum başlıkları arasında kadınların sol mücadeleye katkıları, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte sol hareketlerin evrimi ve fikirsel gelişimi, kuruluş sürecinde emek süreçleri ve işçi hareketleri öne çıkıyor.