TÜSTAV’dan ‘Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol’ sempozyumu
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, Cumhuriyet’in yüzüncü yılı bağlamında 9-10 Aralık tarihlerinde 'Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol' başlıklı bir sempozyum düzenleyecek.
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) tarafından Cumhuriyet’in yüzüncü yılı bağlamında düzenlenen sempozyum dizisinin ikincisi “Cumhuriyet Kurulurken Emek, Sermaye ve Sol” başlığı ile 9-10 Aralık 2023’te Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek.
İlki geçen yıl, 12-13 Kasım 2022’de, İzmir’de düzenlenen TÜSTAV 100. Yıl Sempozyumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini emeğin, işçi hareketleri ve sol hareketlerin penceresinden değerlendirmeyi hedefliyor.
9-10 Aralık’ta Ankara’daki etkinliğe katılacak olan Gökhan Atılgan, Ayşe Köse Badur, Fatmagül Berktay, Tanıl Bora, Yaşar Tolga Cora, Nurşen Gürboğa, Ahmet Makal, Aytül Tamer Torun, Ömer Turan, Erol Ülker ve Galip Yalman tarafından sunulacak tebliğler, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini bu çerçevede, eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak.
Sempozyum başlıkları arasında kadınların sol mücadeleye katkıları, İkinci Meşrutiyet Dönemi’nden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte sol hareketlerin evrimi ve fikirsel gelişimi, kuruluş sürecinde emek süreçleri ve işçi hareketleri öne çıkıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oxlade - Chamberlain'den Türkiye itirafı
- Bilim insanları önerdi: Uzun yaşamın sırrı...
- Dikbayır’ın ihraç nedeni belli oldu
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu
- Demirtaş hakim karşısına çıktı
- 'Thomas Tuchel Galatasaray ile görüştü'
- Seçil Erzan’ın evinden çıkan para belli oldu
- Mahsun Kırmızıgül'den yeni dizi
- Siyaset yeniden şekillenecek!
- Akşener’in ikinci intiharı