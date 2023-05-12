Tuvalden kaleme...
Özel Neslin Değişen Sesi Ortaokulu (NDS) tarafından İstanbul’daki ortaokullar arasında düzenlenen “Tuvalden Kaleme Şiir ve Öykü Yarışması”nda dereceye giren öğrencilerin ödülleri, Notre Dame de Sion Lisesi’nde önceki gün törenle verildi.
Bu yıl on
ikincisi yapılan yarışmaya
katılan öğrenciler,
ressam Neşe Erdok ve
ressam Beklan Kızılçay’ın
tuvallerinden yola çıkarak
iç dünyalarını kâğıda
döktüler. Şiir ve öykü
olmak üzere iki kategoride
yazılan 10 eser ödüle değer
görüldü.
Seçici kurul üyeliğini
Alper Canıgüz, Filiz Çiçek
ve Derya Onaran’ın yaptığı
yarışmada, “şiir” dalında
Bade Çetinsaya (TED
Üsküdar Koleji) birinci
olurken Zeynep Hevi Üzel
(TED Üsküdar Koleji) ikinci,
Amine Meryem Beytekin
(Başakşehir Birey Okulları)
üçüncü seçildi.
“Öykü” dalında ise Liana Lorin Kılıç (Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu) birinci, Masal Özdoğan (Terakki Vakfı Okulları) ikinci, Emir Furkan Tek (Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu) üçüncü oldu. Dereceye girenler dizüstü bilgisayar ve bisikletle ödüllendirildi.
MANSİYON...
Öte yandan “şiir” dalında
dereceye girip mansiyon
alan Emine Sultan
Soysal, Kahramanmaraş
depreminin ardından Hilmi
Çelikoğlu Ortaokulu’nda
misafir öğrenci olduğu
dönemde yarışmaya katıldı.
Sonuçlar açıklandıktan
birkaç gün sonra
Kahramanmaraş’a dönen
öğrenci, törene video kaydı
gönderdi.
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