Tuvalden kaleme...

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Bu yıl on ikincisi yapılan yarışmaya katılan öğrenciler, ressam Neşe Erdok ve ressam Beklan Kızılçay’ın tuvallerinden yola çıkarak iç dünyalarını kâğıda döktüler. Şiir ve öykü olmak üzere iki kategoride yazılan 10 eser ödüle değer görüldü.



Seçici kurul üyeliğini Alper Canıgüz, Filiz Çiçek ve Derya Onaran’ın yaptığı yarışmada, “şiir” dalında Bade Çetinsaya (TED Üsküdar Koleji) birinci olurken Zeynep Hevi Üzel (TED Üsküdar Koleji) ikinci, Amine Meryem Beytekin (Başakşehir Birey Okulları) üçüncü seçildi.



“Öykü” dalında ise Liana Lorin Kılıç (Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu) birinci, Masal Özdoğan (Terakki Vakfı Okulları) ikinci, Emir Furkan Tek (Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu) üçüncü oldu. Dereceye girenler dizüstü bilgisayar ve bisikletle ödüllendirildi.

MANSİYON...

Öte yandan “şiir” dalında dereceye girip mansiyon alan Emine Sultan Soysal, Kahramanmaraş depreminin ardından Hilmi Çelikoğlu Ortaokulu’nda misafir öğrenci olduğu dönemde yarışmaya katıldı. Sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra Kahramanmaraş’a dönen öğrenci, törene video kaydı gönderdi.

