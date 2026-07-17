TV+ ile 'Açık Hava Sinema Geceleri' başlıyor

TV+, Yapı Kredi bomontiada ve Paribu Art'ta düzenlenecek TV+ Açık Hava Sinema Geceleri ile sinemaseverleri bu yaz filmlerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV+, kültür-sanat faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, 2017'den bu yana devam eden Yapı Kredi bomontiada gösterimleri, bu yaz 21 Temmuz-8 Eylül'de her salı akşamı gerçekleştirilecek.

Terminal Kadıköy'de yer alan Paribu Art'taki sinema gösterimleri de 23 Temmuz-10 Eylül döneminde her perşembe yapılacak.

Yapı Kredi bomontiada seanslarında takvim, 21 Temmuz'da DJ Ahmet, 28 Temmuz'da Wonka, 4 Ağustos'ta The Fabelmans, 11 Ağustos'ta IF, 18 Ağustos'ta Instant Family, 25 Ağustos'ta Lion, 1 Eylül'de Tetris ve 8 Eylül'de Finch şeklinde olacak.

Paribu Art'taki gösterimler ise 23 Temmuz'da One Battle After Another, 30 Temmuz'da Tetris, 6 Ağustos'ta Finch, 13 Ağustos'ta Lion, 20 Ağustos'ta Barbie, 27 Ağustos'ta Materialists, 3 Eylül'de Interstellar ve 10 Eylül'de The Drama olarak gerçekleştirilecek.