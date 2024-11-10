Yayınlanma: 10.11.2024 - 13:46

Güncelleme: 10.11.2024 - 13:46

Yayıncılar Birliği önceki Başkanı Metin Celâl'in yönettiği başkan Adnan Özyalçıner ve üyelerin katıldığı, "TYS 50 Yaşında" söyleşisinde sendikanın mücadelesi dile getirildi. Amacı yazarların baskı ve yasaklara karşı örgütlü bir mücadeleyle güç birliğini sağlamak olan sendikanın Yaşar Kemal, Aziz Nesin ve Özyalçıner'in de olduğu on bir üye tarafından 12 Mart 1971 Askeri Darbesinin ardından 1974 yılında kuruluşu, bugün de geçerliliğini koruyan tüzüğün Necati Cumalı tarafından nasıl yazıldığı anlatıldı.

Önceki başkanlardan Cengiz Bektaş, Enver Ercan, Ataol Behramoğlu'nun da süreci anlattığı belgesel gösterildi ve TYS'nin yayınladığı "Düşünmenin Soyağacı/İstanbul 1974-2024 Türkiye Yazarlar Sendikası" kitabı üye ve katılımcılara tanıtıldı.

CUMHURİYETİN ÜÇ ÇINARI ANIT ÜYE SEÇİLDİ

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), 50. Yıl kutlamaları kapsamında üç aydın kadını: felsefeci İoanna Kuçuradi, iletişim bilimci Nermin Abadan Unat ve sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ ı anıt üye yapmanın kıvancıyla “anıt üye” seçti.

Sendika, anıt üyeliğe ilişkin gerekçesinde şunları söyledi: “Ülkemizin kültürel ve yazınsal birikimine katkılarından ötürü, Cumhuriyet çınarı bu üç değerli aydının farklı alanlardaki çalışmaları, yalnız ülkenin bugününe ilişkin bir aydınlanma değil, bütün zamanlarda unutulmayacak izler bırakacaktır. Bu nedenle değerli Kuçuradi’yi, Unat’ı ve Çığ’ı sendikamızın anıt yazarı saymamız, onları yanımızda görmemiz 50. yılımızda bizleri gericiliğe, bağnazlığa, kültürel-toplumsal yozlaşmaya karşı savaşımda daha da dirençli kılacaktır.”