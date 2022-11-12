Üçüncü yıla başlarken... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı...

12 Kasım 2022 Cumartesi, 00:03

Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetin ilk yılları bir yana, 50-60 yıl öncesinde bile çocuklar için hazırlanan kitapların sayısı neredeyse bir elin parmaklarını geçmez düzeydeydi. Nüfusun çoğunluğunun kırsalda yaşadığı o yıllarda, var olan çocuk kitaplarının yaygın dağıtımı da söz konusu değildi.

Yine o yıllarda, “çocuk edebiyatı” sözü, adı sanı bilinse de pek anılmıyordu. Çocuklarımızın arayıp bulduklarıysa ne var ki daha çok yetişkinler ne okuyorsa onlardı. Çünkü aslında dünyadakine eşzamanlı gelişse de çocuk edebiyatımız, bugünkü yaygınlığına erişmesine vardı daha.

Aradan geçen yıllarda önce, çocuklar için de kitaplar yayımlamaya başladı kimi yayınevleri. Takvimler 1980’i gösterdiğinde Fatih Erdoğan’ın, yalnızca çocuklar için kitaplar yayımlamak üzere ilk yayınevi Mavibulut Yayınlarını kurmasıyla bugünkü varsıllığın kulvarı da açıldı.

CUMHURİYET KİTAP’IN ÖNCÜLÜĞÜ

Çocuk edebiyatı alanındaki çabalarımız, son kırk yılda bütün bileşenleriyle belirgin bir olgunluğa ulaşmış durumdadır.

Dünya çocuk edebiyatı yelpazesinde dikkate alınır bir düzey yakalayan, her geçen gün daha iyi, daha etkili yapıtlar (ve onları ülkemizin her noktasına ulaştırmak) için çabalayan onlarca yayınevinin verimlerinin duyurulması, okurun dikkatine sunulması çabaları içindeyse Cumhuriyet Kitap Eki’nin öncülüğünün bu noktada altını çizmek sevinçli bir ödevdir.

Turhan Günay’ın yayın yönetmenliği döneminde tasarladığı, Aytül Akal’ın eşzamanlı önerisiyle 1990’lı yılların ortalarında başlayan bu çaba yirmi beş yılı aşkındır kesintisiz sürüyor.

Uzun bir dönemi kapsayan bu kısa yolculuğu neden yaptığımıza gelince... kısacık bir döküm yaparak onu da açık edelim.

2020 Ekim’inin ortaları. Telefonum çalıyor. Arayan Gamze Akdemir. Bir bayrak devridir söz konusu olan. Sayfanın önceki emekçilerinden Mavisel Yener’in önerisiyle Emek Yurdakul’la (baba-kız) bu bayrağı bir süre de biz taşır mıyız? Onu soruyor. Onur duyacağımız bir öneriydi bu. Sevinçle evet dedik.

İlk yazımız 1 Kasım’da ulaşmış olmalıydı. Öyle de oldu. Dilge Güney’in o günlerde yenile çıkmış yapıtı Nöbetçi Oyun Arkadaşı’yla 12 Kasım 2020’de çıktık yola.

60 YAYINEVİ 338 KİTAP

Bugün üçüncü yılımıza başlarken çocuklarımız (dünyanın çocukları için) düşünen, yazan, resimleyen, çeviren, tasarlayan, yayımlayan herkese teşekkürümüzü sunmak istedik.

İki yılda, 60 yayınevimizin 338 kitabı için ayrıntılı ya da kısa tanıtımlar yazdığımızı ancak çoğu bize de ulaşan iyi kitaplarımızın sayısının elbette çok daha fazla olduğunu mutlulukla belirtelim.

Bu kısa değerlendirmeye noktayı anısı güzel Muzaffer İzgü’nün “Çocuk okuru olmayan bir toplumun yetişkin okuru da olmaz!” sözleriyle koyalım.

Ülkemizin her köşesinde, bütün çocuklarımızın kitaplara kolayca erişeceği günlere tez vakitte ulaşmak umuduyla...