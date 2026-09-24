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Ulu ozanların ezgileri 40 bağlamayla Ankara’da yankılanacak

Ulu ozanların ezgileri 40 bağlamayla Ankara’da yankılanacak

24.09.2026 16:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Ulu ozanların ezgileri 40 bağlamayla Ankara’da yankılanacak

Türk Tanıtma Vakfı’nın düzenlediği konserde Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Cem Çelebi, Ayfer Vardar ve İlke Türkdoğan, 40 bağlamayla müzikseverlerin karşısına çıkacak
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Anadolu’nun ozanlık geleneğini bağlamanın sesiyle buluşturan “Ulu Ozanlar ve Kırk Saz” konseri için Ankara’da geri sayım başladı. Türk Tanıtma Vakfı’nın (TÜTAV) düzenlediği etkinlikte beş sanatçı, 40 bağlamanın eşliğinde sahneye çıkacak.

 

Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Cem Çelebi, Ayfer Vardar ve İlke Türkdoğan’ı bir araya getiren konser, 3 Ekim saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Sahne’de gerçekleştirilecek. Bağlamanın farklı yorumlarını aynı sahnede buluşturacak gecenin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.

İlgili Konular: #müzik #kültür ve sanat