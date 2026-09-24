Ulu ozanların ezgileri 40 bağlamayla Ankara’da yankılanacak

Anadolu’nun ozanlık geleneğini bağlamanın sesiyle buluşturan “Ulu Ozanlar ve Kırk Saz” konseri için Ankara’da geri sayım başladı. Türk Tanıtma Vakfı’nın (TÜTAV) düzenlediği etkinlikte beş sanatçı, 40 bağlamanın eşliğinde sahneye çıkacak.

Cengiz Özkan, Muharrem Temiz, Cem Çelebi, Ayfer Vardar ve İlke Türkdoğan’ı bir araya getiren konser, 3 Ekim saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Sahne’de gerçekleştirilecek. Bağlamanın farklı yorumlarını aynı sahnede buluşturacak gecenin biletleri Biletinial üzerinden satışa sunuldu.