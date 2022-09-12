12 Eylül 2022 Pazartesi, 03:43

Ulusal ve Yerel Basında Zafer Bayramı Sergisi” Yeşilköy’deki Kent Müzesi’nde açıldı. Serginin sahibi Bakırköylü Sanatçılar Derneği’nin başkanı yazar ve eğitmen Ali İlhan Gülek’in, “Bu sergi ulusal bayramlarımızla ilgili yaptığım ve beni çok heyecanlandıran gazete, dergi, değerli kâğıt koleksiyonlarından birisi” diye tanımladığı sergide; 1926’da çıkmış Osmanlıca Hakimiyeti Milliye gazetesinden yakın geçmişe, manşetini ya da kapağını zafer bayramımıza ayırmış gazete ve süreli yayınlar var. Türkiye’nin pek çok şehrinden toplanmış yerel gazetelerle ulusal gazetelerin 30 Ağustos ya da 31 Ağustos sayıları ile kapağını zafer bayramına ayırmış dergiler yer alıyor.

25 Eylül’e kadar sürecek sergi için Gülek, “Bu koleksiyonu ilk defa Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılında ve Afyon’da ADD’nin Cumhuriyet Tırı’nda sergilemiştik. Koleksiyonları farklı şehirlerde sergilemek beni çok mutlu ediyor” diyor.

Sergide, gazetelerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na hangi yıllarda ne kadar yer ayırdığını, siyasal iktidardaki değişimlerin basına nasıl yansıdığını görebiliyorsunuz. Türkiye’de çıkmış yerel gazetelerden de haberdar olabiliyorsunuz. Yani bir tür zaman tünelinin içinde, basın tarihimizde yolculuk gibi...

Gülek, “O dönemde, zafere, Atatürk’e tam sayfa ayıranlar ve onu sahiplenenler de var, yasak savmak için küçücük haber yapanlar da. Bugün de öyle değil mi?” diyor ve ekliyor, “Bu arşiv diğer koleksiyonlarımın bir parçası. Atatürk Kapaklı Dergiler, Halkevleri yayınları, Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs, 23 Nisan ya da 10 Kasım gazete koleksiyonlarım da var. Onları da zaman zaman sergiliyorum” diyor.

Sergide yer alan koleksiyonların hepsi orijinal yayınlardan oluşuyor. Kopya ya da fotokopi yok. Peki Gülek tüm bunları nasıl topluyor?

Gülek, “Sahaflardan, açık arttırmalardan ve internet sitelerinden alıyorum. Sürekli araştırıyorum, takip ediyorum. Hemen hemen her pazar erkenden kalkıp internet üzerinden, koleksiyonumda olmayan, farklı bir şey satışta mı acaba diye bilgisayar başında saatler geçiriyorum. Bulunca heyecanla hemen satın alıyor, elime geçmesi ve bir an önce okumak için sabırsızlanıyorum” diyor.

Koleksiyonlar neredeyse 30 yılın ürünü. Çok değerli parçalar var. 29 Ekim 1933 ve 10 Kasım 1938 gazeteleri bunların başında geliyor. Bu koleksiyonların büyük bölümü Yeşilköy’deki Bakırköy Belediyesi Kent Müzesi’nde ve üç farklı katta sergileniyor. Örneğin Atatürk Müzesi ve 10. Yıl Cumhuriyet Müzesi bu koleksiyonlardan oluşmuş. Müzeler, 2015 ve 2017 yıllarında kuruldu.

30 Ağustos sergisinde 30 özel yayın yer alıyor. Ancak diğerlerini de müzenin farklı bölümlerinde görebilirsiniz.

Gülek, büyük bir proje olan; Cumhuriyetimizin 100. yılı için hazırladıkları “100 Yıllık Bayram” sergisinin çalışmalarına şimdiden başlamış.

Gülek, “O büyük günde, Cumhuriyetimizin demokrasiyle, özgürlükle yeniden taçlanacağı o günde sergimizi açacağız” diyor.