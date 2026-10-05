Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden güçlü mesajlar

Türkiye’nin en büyük ve en önemli film festivallerinden biri olan ve bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, önceki akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Jülide Ateş ve Volkan Severcan’ın sunduğu törende açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer yaptı. Göçer, konuşmasında, Altın Koza’nın 60 yıllık tarihine dikkat çekti. Geçer, “Altın Koza’da Yaşar Kemal’in, Orhan Kemal’in, Kadir İnanır’ın, Fatma Girik’in emeği var. Ama en çok o sinemaları dolduran halkın emeği var” dedi. Geçer, bu yılki festival temasının “Plastiksiz Dünya” olduğunu hatırlatarak “Gelecek nesillere bu dünyayı temiz bırakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘İYİ KALANLAR İÇİN’

Ulusal uzun metraj film yarışmasının jüri başkanı olan Oyuncular Sendikası Başkanı Zuhal Olcay, ödüller dağıtılmadan önce yaptığı konuşmasında, “Sinema dünyayı değiştirmez ama bakış açılarını değiştirir. Yaşasın sinema, yaşasın sanat” dedi.

Gecede, Ali Vatansever’in yönettiği “Bir Arada Yalnız” filmi “En İyi Film Ödülü”nün sahibi oldu. Vatansever aynı zamanda “en iyi yönetmen” seçilerek geceden iki büyük ödülle ayrıldı. Vatansever konuşmalarında, aldığı ödülü öğrencilerine adadığını belirterek “Sinema yolculuğu en başta gençler için uzun ve çaresiz gözükebilir. Evet, yalnız olabilirsiniz ama çaresiz değilsiniz. Bana ulaşın, bir arada filmimi izleyebiliriz. Yalnız değilsiniz. (...) Annem sinema hobin olsun derdi. Annemin dediğini yapmadım. Bu ödülü anne sözü dinlemeyenler için alıyorum. Terli terli soğuk su içen, ince giyinenler için alıyorum. İyi kalanlar için, tüm dünya yanarken iyi kalanlar için alıyorum” dedi.

BERKİN’E, CAN ATALAY’A

“Günyüzü” filmiyle Yılmaz Güney Ödülü’nün sahibi olan Banu Sıvacı, ödülünü “evine giderken anahtarı sıkarak giden tüm kadınlara” adadığını vurgulayarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybettiği arkadaşı “Ali”yi andı ve “Senin cevapsız sorularını bırakmayacağız Ali” dedi. Filmin yapımcılarından Orkun Huylu da tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı ile milletvekili Can Atalay ve Berkin Elvan’ı andı. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Film Ödülü, Nuri Cihan Özdoğan’ın “Ölü Köpekler Isırmaz” filmine verildi. Özdoğan konuşmasında, Adanalı olduğu için Adana’da bir ödül almaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Dilerim ki bu atık ithalatı son bulur” ifadelerini kullandı.

ERGÜÇLÜ: UMUDUMUZU VERMEYECEĞİZ

Gecenin en güçlü konuşmasını “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alan Hazar Ergüçlü yaptı. Ergüçlü, konuşmasında Soma’da yaşamını yitiren 37 yaşındaki madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı andı. Ergüçlü, “Dün, 37 yaşında Soma’da hayatını kaybeden madenci Kerim Ören’in oğlu Yaşar’ı görünce bittim. Benim ninem, dedem kömür işçisiydi. Çocukluğum kömür kokularıyla geçti. Dedem bakır madenlerinde çalıştı. Her madenci öldüğünde gözümün önüne kendi dedem, kendi ninem geliyor. İnsanca yaşayabilmek için, çocuklarını okutabilmek için verdikleri emek geliyor. Madenci çocuklarını ağlarken gördüğümde ben yaşamaktan, aldığım nefesten utanıyorum” dedi. Vicdanını rahatlatmak ya da bir şeyin sözcüsü olmak için söylemediğini belirten Ergüçlü, konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Sadece bu adaletsizlikler bana fazla geliyor ve ne yaparsam yapayım bu üzüntüyü içimden atamıyorum. Biz adaletsizlikle mi yaşayacağız? Biz böyle nasıl devam edeceğiz? Hep beraber, beraberce, insanca yaşayamayacaksak nasıl bir toplum olacağız? Yaşar’ın çektiği acı biraz da bizim sorumluluğumuz değil mi? O yüzden bunları söylerken Yaşar’dan özür diliyorum; sadece burada onu anmaktan başka bir şey yapamadığım için. Yine de elimizde bir tek umudumuz kaldı. Onu da vermeyeceğiz.”

BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ

Festival düzenlemek, başlı başına zor iş. Baskıcı ortamda, her şeye karşın düzenlenen festivaller ise saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Altın Koza’nın yönetim kurulundan gönüllü ekibine kadar herkes tüm sıcaklığıyla bu festivali sırtlıyor. Fakat bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Adana izleyicisinin sinema aşkı dillere destan. Fakat bir alışveriş merkezine sıkıştırılan sinema salonu bu festivale yetmiyor. Ücretsiz bilet olması Altın Koza’nın en önemli özelliği. Ancak insanlar daracık alanlarda bilet peşinde koşuyor, sinirler geriliyor. Basın bilet bulamıyor, kalması gereken söyleşilere, bir sonraki filme bilet bulabilmek için kalamıyor ki bilet bulabilmesi de kesin değil. Günümüz teknolojilerinin nimetleriyle bu sorunlar çok kısa sürede çözülebilir: Adana ve Altın Koza için...

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASININ TÜM ÖDÜLLERİ

- En iyi film ödülü: Bir Arada Yalnız (Yön: Ali Vatansever)

- Yılmaz Güney ödülü: Günyüzü (Yön: Banu Sıvacı) n En iyi yönetmen ödülü: Ali Vatansever (Bir Arada Yalnız)

- Kadir Beycioğlu jüri özel ödülü: Moda Evlilik (Yön: Miraç Atabey) n Adana izleyici ödülü: Canavar (Yön: Tunç Şahin)

- En iyi senaryo ödülü: Pınar Yorgancıoğlu, Emre Gülcan (Karanlıkta Islık Çalanlar)

- En iyi kadın oyuncu ödülü: Hazar Ergüçlü (Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri)

- En iyi erkek oyuncu ödülü: Fatih Al (Bir Arada Yalnız)

- En iyi görüntü yönetmeni ödülü: Özkan Karaköse (Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri)

- En iyi sanat yönetmeni ödülü: Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri’nin sanat ekibi

- Ayhan Ergürsel en iyi kurgu ödülü: Mesut Ulutaş (Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri) En iyi müzik ödülü: Alican Çamcı (Karanlıkta Islık Çalanlar)

- Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü: Asena Hotamış (Günyüzü)

- Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü: Süleyman Kadim Kabaali (Günyüzü)

Türkan Şoray umut veren genç kadın oyuncu ödülü: Ege Damatoğlu (Moda Evlilik)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Gözeten (Bir Arada Yalnız)

SİYAD en iyi film ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz (Yön: Nuri Cihan Özdoğan)

Film-Yön En İyi Yönetmen ödülü: Pınar Yorgancıoğlu (Karanlıkta Islık Çalanlar) ve Ali Vatansever (Bir Arada Yalnız)