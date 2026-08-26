Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali başlıyor: 5 gün boyunca tüm etkinlikler ücretsiz

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından “2026 Eskişehir Yılı” kapsamında ve ETİ’nin ana sponsorluğunda hayata geçirilen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali için geri sayım başladı. Kentin Kurtuluş Günü olan 2 Eylül’de başlayıp 6 Eylül’de sona erecek olan organizasyon, şehrin simgesi Porsuk Nehri’nin etrafında beş gün boyunca sanatı, kültürü ve eğlenceyi bir araya getirecek. Festival kapsamındaki tüm etkinlikler sanatseverlere ücretsiz olarak sunulacak.

20’DEN FAZLA ÜLKEDEN SANATÇILAR ESKİŞEHİR’DE BULUŞUYOR

Porsuk Nehri'ni merkeze alarak kentin kültürel kapasitesini uluslararası alana taşımayı hedefleyen festival, çok sayıda yabancı konuğu ağırlayacak. ABD'den Çin'ie, Almanya'dan Güney Kore'ye, İngiltere'den İtalya'ya kadar 20'yi aşkın ülkeden sanatçı festival boyunca Eskişehirlilerle buluşacak.







Kentpark, Sümerpark, Adalar Mevkii, Köprübaşı ve İskele26 gibi açık hava mekanlarının yanı sıra Haldun Dormen Sahnesi ile Sanat ve Kültür Merkezi (Opera) binaları da festivalin durakları arasında yer alacak.

KURTULUŞ GÜNÜ'NDE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Festivalin açılışı 2 Eylül'de Adalar Mevkii ve Köprübaşı’nda düzenlenecek kara ve nehir kortejiyle gerçekleşecek. Mapping gösterileri ve DJ performanslarıyla başlayacak festivalin kapanışında ise mor ve ötesi grubu, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde senfonik bir konser verecek.







Festival boyunca Pinhani, Selin Çıngır, Kore Gyeonggi Sinawi Orkestrası gibi pek çok grup ve sanatçı sahne alırken; Porsuk'un simgesel gondollarında canlı müzik dinletileri sunulacak.







TİYATRODAN AÇIK HAVA SİNEMASINA ZENGİN PROGRAM

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali sadece müzikle sınırlı kalmayacak:

Tiyatro ve Dans: Craft Tiyatro’nun “Dalgakıran”, Bahçe Galata’nın “Nora 2” oyunlarının yanı sıra doğaçlama gösteriler, çocuk oyunları ve uluslararası kukla tiyatroları sahnelenecek.

Nehir Sineması: “Bildiğin Gibi Değil”, “Aile Arasında” ve “Neşeli Günler” filmleri açık havada izleyicilerle buluşacak.

Söyleşi ve Atölyeler: Oyuncu Tansu Biçer, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve gazeteci Güven İslamoğlu gibi isimler söyleşilere katılacak. Ayrıca heykel ve fotoğraf sergileri, Nehir Yogası etkinlikleri ve tasarım pazarları kurulacak.



2-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivalin detaylı programına resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.