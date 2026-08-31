Uluslararası İstanbul Gitar Günleri 4 Eylül’de başlıyor!

İstanbul’un müzik yaşamına gitarın farklı tür ve ifade biçimlerini taşıyan Uluslararası İstanbul Gitar Günleri, bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında Müze Gazhane’de gerçekleştirilecek festival; konser, atölye, söyleşi ve gitar teknolojilerine yönelik özel etkinliklerle üç gün boyunca gitar tutkunlarını bir araya getirecek.

Festivalin uluslararası konukları arasında Almanya’nın önde gelen gitaristlerinden Martin Miller ile Finlandiyalı gitarist Ben Granfelt bulunuyor. İki müzisyen, kendi gruplarıyla festivalin ana konserlerinde sahne alırken, düzenleyecekleri klinik ve atölyelerde müzikal deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

ÜÇ GÜN BOYUNCA KONSER VE ATÖLYELER

Festivalin ilk günü olan 4 Eylül’de Martin Miller, saat 18.00’de bir atölye çalışması yapacak. Günün devamında Cenk Erdoğan Trio saat 20.00’de, Martin Miller Session Band ise saat 21.00’de sahnede olacak.

5 Eylül Cumartesi günü programı Eyüp İblağ’ın sunumuyla gerçekleştirilecek “Pedal Dünyası” etkinliğiyle başlayacak. Shark Guitars işbirliğiyle düzenlenen buluşmada Cenk Erdoğan ve Cem Köksal, gitar ekipmanları ve efekt teknolojileri üzerine konuşacak. Gün boyunca Genç Gitaristler Korosu, Erman Baykan-Samet Kılıç, Gür Akad Band, Ceyhun Güneş ve Serdar Öztop da sahne alacak.

Festivalin son günü olan 6 Eylül’de ise Ben Granfelt saat 16.00’da atölye çalışması gerçekleştirecek. Mert Ulu Trio, Doruk Liman Trio, Cem Çatık Experiment ve Serhan Yasdıman’ın konserlerinin ardından Ben Granfelt Band saat 21.00’de festivalin kapanış konserini verecek.

Festival kapsamında Okan Meriç’in hazırlayıp sunduğu “Gitarist” programı da izleyicilerle buluşacak. Ayrıca üç gün boyunca Zeghra Effects Pedals, Shark Guitars, KNC Pickups, Mothership Guitars, Studio Picks, Pax Guitars, Ear Lab ve Atunears gibi gitar, ekipman ve aksesuar üreticilerinin stantları ziyaret edilebilecek.