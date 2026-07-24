Ünlü isimler, Jolly Joker'in 20. yılı kapsamında Harbiye'de sahne alacak

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, Jolly Joker organizasyonu ve Paribu ana sponsorluğunda düzenlenecek konser serisiyle 29 Temmuz-9 Ekim tarihlerinde müzikseverleri ağırlayacak.

Jolly Joker'in 20. yılı kapsamında hazırlanan konser programı, 29 Temmuz'da Yıldız Tilbe konseriyle başlayacak. Serinin ilk bölümünde 30 Temmuz'da Gülşen, 31 Temmuz'da Sıla, 1 Ağustos'ta Yaşar ve 2 Ağustos'ta Levent Yüksel sahneye çıkacak.

Konserler ekim ayında da devam edecek. Program kapsamında 5 Ekim'de Ahmet Kaya'nın eserleri Kardeş Türküler tarafından seslendirilecek. 6 Ekim'de Emre Altuğ "Bir Pop Masalı" projesiyle sahne alırken, 7 Ekim'de Gökhan Türkmen, 8 Ekim'de Yıldız Tilbe ve 9 Ekim'de Levent Yüksel dinleyiciyle buluşacak.

Konser serisi, pop müzikten alternatif yorumlara ve nostaljik repertuvarlara uzanan programıyla farklı müzik türlerinden sanatçıları aynı sahnede bir araya getirecek.