Ünlü müzisyen Maxim Vengerov’dan dayanışma konseri!

Dünyanın en iyi kemancılarından biri kabul edilen Grammy ödüllü virtüoz ve orkestra şefi Maxim Vengerov, 19 Nisan’da saat 21.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda konser verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
Ünlü müzisyen Maxim Vengerov’dan dayanışma konseri!
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Konserin sanatçı gelirleri depremzede gençlerin sanat eğitimi için bağışlanacak.

Maxim Vengerov aynı zamanda UNICEF barış elçisi olarak da çalışmalar yürütüyor.


Maxim Vengerov müzisyen

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