Ürgüp’ün hafızası bu kez tasarımla yaşayacak

Kapadokya’yı yalnızca vadileri, taş yapıları ve geçmişten bugüne uzanan hikâyeleriyle değil, gündelik hayatın içinde de yaşatmayı amaçlayan Ürgüp İşi; tarih, zanaat, tasarım ve yerel üretimi aynı çatı altında buluşturuyor.

Bir tekstil markasından daha fazlası olma iddiasıyla yola çıkan proje, Ürgüp’ün kültürel kimliğini çağdaş bir tasarım diliyle geleceğe taşımayı amaçlıyor. İlk koleksiyonda hoodie, tişört, ceket, şal ve yaşam stili ürünleri yer alıyor.

Koleksiyonun her parçasında Kapadokya’nın taş mimarisinden, kilim motiflerinden ve bölgenin köklü kültüründen izler bulunuyor. Geçmişin belleği, bugünün çizgileriyle yeniden yorumlanıyor.

Yerel üretimi destekleyen marka, kaliteyi, sürdürülebilirliği ve özgün tasarımı temel alıyor. Amaç yalnızca yeni ürünler ortaya koymak değil; Ürgüp’ün kültürel mirasını ekonomik bir değere dönüştürmek ve bu mirası daha geniş kitlelerle buluşturmak.

Ürgüp İşi’nin önümüzdeki dönemde ev yaşamı ürünleri, aksesuarlar ve farklı tasarım projeleriyle büyümesi planlanıyor.

Belki de projenin bütün hikâyesi şu cümlede saklı:

“Ürgüp’ü sadece gezilen değil, giyilen bir hatıraya dönüştürüyoruz.”