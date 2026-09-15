Uşak’ta kitap günleri başlıyor: 86 konuk, 100’e yakın yayınevi

Uşak Belediyesi’nin bu yıl ikinci kez düzenleyeceği Uşak Kitap Fuarı, 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri buluşturacak. Atapark’taki Sigorta Semt Pazar Yeri’nde düzenlenecek fuarda yaklaşık 100 yayınevi yer alırken, 86 yazar, şair, gazeteci, akademisyen ve sanatçı Uşaklılarla bir araya gelecek.

Uşak Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Uşak 2. Kitap Fuarı için hazırlıklarını tamamladı. 10 gün sürecek fuarda binlerce kitabın yanı sıra söyleşi, dinleti, gösteri ve imza günleri düzenlenecek. Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuarda farklı yaş gruplarına yönelik kitaplar okurlarla buluşacak. Etkinliklerle yazar ve okurların doğrudan bir araya gelmesi hedefleniyor.

86 KONUK GELİYOR

Fuarda edebiyat, şiir, gazetecilik, tarih, akademi ve sahne sanatlarından 86 konuk yer alacak. Hayati İnanç, Sunay Akın, Sedef Kabaş, Ali Lidar, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, İnci Aral, Nedim Gürsel ve Beyza Alkoç’un yanı sıra çok sayıda isim söyleşi ve imza programlarına katılacak.

AYŞE KULİN ONUR KONUĞU

Türk edebiyatının tanınan isimlerinden Ayşe Kulin, fuarın onur konuğu olacak. Kulin, 30 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de Uşaklı okurlarla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Aynı gün saat 18.00’de şair Haydar Ergülen de dinleti ve imza programında kitapseverlerle bir araya gelecek.

SUNAY AKIN SAHNEDE

Şair, yazar ve televizyon programcısı Sunay Akın, 28 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de fuarda söyleşi ve gösteri gerçekleştirecek. Akın’ın programında edebiyat, tarih, kültür ve sanat dünyasından hikâyeler yer alacak. Aynı gün oyuncu Cengiz Bozkurt da fuarın konukları arasında bulunacak.

CUMHURİYET YAZARLARI DA FUARDA

Uşak Kitap Fuarı’nda Cumhuriyet gazetesi yazarları da okurlarla buluşacak. 26 Eylül Cumartesi günü Adnan Gerger ve Güven Baykan, 3 Ekim Cumartesi günü ise Arif Kızılyalın, Bekir Ödemiş ve İsa Küçük fuarda yer alacak.

İLK BULUŞMA 25 EYLÜL’DE

Fuarın açılış günü olan 25 Eylül Cuma günü saat 19.30’da yazar Hayati İnanç söyleşi ve imza programıyla okurlarıyla buluşacak.

4 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Yaklaşık 100 yayınevinin katılması beklenen fuarda binlerce kitap Uşaklıların beğenisine sunulacak. Edebiyattan tarihe, şiirden gazeteciliğe, çocuk kitaplarından gençlik yayınlarına kadar farklı türlerde eserlerin yer alacağı fuar, öğrencilerden öğretmenlere, ailelerden edebiyatseverlere kadar toplumun farklı kesimlerini buluşturacak.

Uşak Belediyesi Başkan Vekili Av. Hatice Terekeci Özkan da tüm Uşak halkını ve kitapseverleri fuara davet etti.

Uşak 2. Kitap Fuarı, 25 Eylül Cuma günü kapılarını açacak ve 4 Ekim Pazar gününe kadar Sigorta Semt Pazar Yeri’nde kitapseverleri ağırlayacak.