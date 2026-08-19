Üsküdar'da toprağın altındaki tarih gün yüzüne çıkarıldı: 53 yıllık tescilli yapı korumaya alınıyor

İstanbul'un tarihi ilçesi Üsküdar'ın Murat Reis (Valide-i Atik) Mahallesi’nde bulunan ve 1973 yılında tescil edilen tarihi su haznesi, yürütülen arkeolojik çalışmalarla yeniden gündeme geldi. Toprak altında kalan taşınmaz için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin izniyle gerçekleştirilen araştırma ve kazı çalışmaları sonucunda tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı.

TESCİLİ KALDIRILMADI, BİLİMSEL İNCELEME KARARI ALINDI

Söz konusu taşınmazın tescilinin kaldırılması yönündeki başvuruyu değerlendiren İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yapının İSKİ’den Tarihi Su Yolları ile bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin araştırma raporlarını inceledi. Müze uzman raporları, eski fotoğraflar ve resmi belgelerin değerlendirilmesi neticesinde, ortaya çıkan kalıntıların taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı tescillendi. Kurul, yapının tescilini kaldırmak yerine bilimsel yöntemlerle araştırılarak korunmasına hükmetti.





HER EVRE STRATİGRAFİK OLARAK BELGELENECEK

Alınan karara göre, su haznesine ait olan duvar kalıntılarının çevresi, niteliği, yayılımı ve hangi döneme ait olduğunun tespiti amacıyla arkeolojik kazı yapılacak. İlgili Müze Müdürlüğü başkanlığında ve uzman arkeologlar denetiminde gerçekleştirilecek çalışmalarda, ortaya çıkarılan her katman stratigrafik olarak belgelenecek. Böylece yapının geçirdiği tarihsel değişimler kayıt altına alınacak.





KAZI SONRASI RESTORASYON VE GÜVENLİK SÜRECİ

Arkeolojik çalışmaların ardından hazırlanacak müze raporu, kazı rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile konservasyon raporu Koruma Bölge Kurulu’na sunulacak. Öte yandan kurul, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması adına taşınmaz maliki tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kıldı. Yapılacak kapsamlı restorasyon ile tarihi yapının belgelenerek gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor