Usta sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi: Yazar, yoldaş Bilgesu Erenus

Türk tiyatrosu ve edebiyatında büyük iz bırakan, 5 Ağustos’ta, 83 yaşında yaşama veda eden senarist, yazar, şair, müzisyen Bilgesu Erenus, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Bilgesu Erenus.

Erenus için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene, Erenus’un oğlu Ali Erenus, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, İBB Kültür Daire Başkanı T. Volkan Aslan, Türkiye Yazarlar Sendikası 2’nci Başkanı Mustafa Köz, tiyatro sanatçıları ve sevenleri katıldı.

ŞARKIYLA VEDA

Törende ilk konuşmayı Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İşsever yaptı. İşsever konuşmasında, “Türkiye çok özel bir hanımefendiyi kaybetti. Bu dünyadan bir Bilgesu Erenus geçti. Kendi ülkesinin dertleriyle dertlenen, kendi ülkesinin insanlarının dertleriyle dertlenen, onları kendine dert edinen ve cesaretle onları hiç yalnız bırakmadan yanlarında olan çok değerli bir aydını kaybetti. Sanıyorum ki yokluğundan sonra onu daha fazla özleyeceğiz. Biz bu evde onu her zaman sevgi, saygı, hürmet ve özlemle anacağız” dedi.

İşsever’in ardından Erenus’un oğlu, müzisyen Ali Erenus kürsüye davet edildi. Erenus, şöyle konuştu: “Bilgesu Erenus hayat yolculuğunda daima ezilenlerin, zorda olanın yanında oldu. Hiçbir menfaat uğruna görüşünü, duruşunu değiştirmedi. Öncü oldu, yol açtı, yol gösterdi. Beraber yola çıktığı arkadaşlarının bazıları onu yolda cebi büyük yapımcılarla, medya patronlarıyla ve güçlü siyasal figürlerle değiştirdiler. Ama o hiç yalnız kalmadı.

Eylemlerine destek verdiği öğrenciler, işçiler, memurlar, ‘Cumartesi Anneleri’ ve elinin, kalbinin dokunduğu daha niceleri onu hiç unutmadılar. Vefatının ardından sonra ismi Bilgesu olan birçok genç bize ulaştı. Kimi doktor olmuş, şifa dağıtıyor. Kimi Van Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu. Biliyorum ki ismi Bilgesu olan onlarca genç kadının dışında ismini almasalar da onun hayattaki duruşunu örnek alan binlerce genç kadın ve genç erkek var. Bilgeliğini insanlığına yansıtabilen, hayatına dokunduğu insanlarda gerçekten bir fark yaratabilen, ‘aydın’ kelimesinin içini hakkıyla dolduran biriydi Bilgesu Erenus.”

Erenus konuşmasını, annesinin çok sevdiği şarkı olan, “Gracias a la Vida” ile sonlandırdı.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki törenden sonra Erenus, öğle namazının ardından Kuzguncuk Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘BİR SU GİBİ AKTI, DENİZLERE ULAŞTI’

Törende Erenus’un ailesi ve tiyatro sanatçılarının yanı sıra, Erenus’un politik yaşamından dostları da konuştu.

Erenus’un devrimci mücadelesinden arkadaşı Abdullah Şahin ve emekli TEKEL işçisi Yılmaz Ekşi söz aldı.

Şahin, konuşmasında “Bize selam vermenin bile zor olduğu yıllarda Erenus’un mektuplarının bir kısmını hapishanelerdeki aramalarda kaybettim ama birkaç tanesini hâlâ saklıyorum. Çıktıktan sonra bir gün beni aradı. Yalçın Hoca seni bir toplantıya davet ediyor dedi. Cennet Çay Bahçesi’nde ben, sendikacı Onur Pekgüleç, Tarık Turhan, Demirtaş Ceyhun, Yalçın Küçük, Bilgesu Erenus ve hatırlayamadığım birkaç kişi daha Küba Dostluk Kulübü’nün kuruluş toplantılarını yaptık. Küba Dostluk Kulübü’nün kurucuları arasında yer aldık. Biz orada toplandığımızda çay bahçesinin her tarafı sivil polislerle doluydu” dedi ve 1990 yılında Erenus’la yoğun yazışma döneminde yazdığı bir şiiri okudu.

Şahin’den sonra konuşan Ekşi ise Erenus’u tanıdığında 12 Eylül askeri darbesinin yasaklarının kaldırılması süreci olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben o zaman sadece bir işçiydim, sınıf birincisi almış bir işçiydim.

Ama Bilgesu Hoca’mızdan çok şey öğrendik. Hem edebiyat konusunda, hem sanat konusunda, tiyatro konusunda... O Bilge’ydi ve bir su gibi aktı aktı, gitti, denizlere ulaştı. O soylu, vakur duruşu yanında son derece nahif bir insandı.

Bir işçi olarak, bir devrimci olarak, bir komünist işçi olarak onu Türkiye işçi sınıfının devrim tarihine uğurladık ve sonsuza kadar yaşayacak. İşçi sınıfı var olduğu sürece Bilgesu Hoca’mız yaşayacak."