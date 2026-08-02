Usta sanatçı için yapılan anıt gömüt ikinci ölüm yıldönümünde tanıtıldı

Türk tiyatrosunun çınarlarından biriydi Genco Erkal. İki yıl önce 31 Temmuz’da yaşama gözlerini yumdu. Birinci ölüm yıldönümünde yakın dostu Özcan Arca, “Anıt mezar tiyatrosunu inşa ediyoruz” demişti ve bu satırlardan aktarmıştık. Erkal’ın anıt gömütü, önceki gün, ölümünün ikinci yıldönümünde düzenlenen anma töreniyle ziyaretçilerle buluşturuldu. Törene Erkal’ın kızı Ayşe Sümer’in yanı sıra Tülay Günal, Meral Çetinkaya, Tilbe Saran, Mustafa Alabora, Aslı Öymen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı T. Volkan Aslan, İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ecevit Yılmaz başta olmak üzere ailesi, yakın dostları, meslektaşları ve sanatseverler katıldı.

‘KAPANMAYACAK SAHNE’

Anma programında ilk olarak, Erkal’ın kızı Ayşe Sümer, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek “Babamın böyle bir özelliği vardı. Herkesi birleştirirdi. İki senenin geçtiğine inanmak zor” dedi. Ardından sözü, Erkal’ın dostları, anıt gömütün yaratıcıları, mimar Tuncay Çavdar ve mimar Özcan Arca’ya bıraktı.

Erkal ile dostluklarını ve anıt mezarın ortaya çıkış hikâyesini anlattı. Erkal’ın yaşamı boyunca çok istemesine rağmen kendisine ya da Dostlar Tiyatrosu’na ait kalıcı bir tiyatro mekânına hiç kavuşamadığını hatırlatan Arca ve Çavdar, bu düşünceden yola çıkarak ona simgesel bir “tiyatro” tasarladıklarını ifade etti. Siyah mermer çerçeve ve kırmızı granitten yarı açık perde formuyla kurgulanan anıt mezarın, Genco Erkal’ın hiç kapanmayacak sahnesini ve tiyatroyla özdeşleşen yaşamını simgelediğini anlattı.

‘ANMADIĞIMIZ GÜN YOK’

Tören, Erkal’ın sahnede birlikte yer aldığı “Şahdamarım” adlı müzikli gösterinin müzisyenleri Ercan ve Gökhan Çağıran’ın, usta sanatçı için besteledikleri “Sevdalı Bulut” adlı eseri Tülay Günal’la birlikte seslendirmeleriyle sona erdi. Gökhan Çağıran, “İnsan inanamıyor. Bizim onu anmadığımız, onunla birlikte geçen bir günümüzü, bir anımızı düşünmediğimiz ya da onun bir jestini hatırlamadığımız bir günümüz olmadı bu iki yıl içerisinde” diye konuştu.

‘MUAMMER KARACA TİYATROSU NEREDEYSE TAMAMLANDI’

Törene katılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konuşmasında, Erkal’ın yalnızca tiyatro sahnesinde değil, düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinde de iz bırakan bir sanatçı olduğunu vurgulayarak kültür hayatına yaptığı katkıları anlattı.

Erkal’ın kızı Sümer, Polat’a, Genco Erkal’ın Muammer Karaca Tiyatrosu’na önem verdiğini hatırlatarak tiyatronun yenilenmesindeki aşamanın nereye gelindiğine ilişkin soru yöneltti. Polat şöyle yanıtladı: “Muammer Karaca tiyatrosu artık son aşamasına geldi. Tamamladık neredeyse.

Biz Şehir Tiyatroları’nı bir taraftan yöneten, bir taraftan da kentin tiyatrolarına emek vermeye çalışan insanlar olarak Muammer Karaca Tiyatrosu’nun artık daha fazla bağımsız tiyatroya hizmet verecek bir yer olmasını çok önemsiyoruz. Tiyatrocular ve dostlarımız açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi olarak elimizden gelen bütün imkânları seferber ediyoruz.”