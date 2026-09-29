Usta tiyatrocu Ali Hürol hayatını kaybetti: Melek Baykal'dan duygusal veda

Tiyatro dünyası acı bir kayıpla sarsıldı. Bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu ve yönetmen Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Duayen tiyatrocunun vefat haberini, 2021 yılında yaşamını yitiren usta oyuncu Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

"HEPİMİZİ KORUR KOLLARDI"

Arda Aydın, babasının en yakın dostlarından biri olan Ali Hürol için yayımladığı mesajda usta sanatçının üzerindeki emeğine vurgu yaptı. Hürol ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki bir seslendirme sergisinde çektirdiği son fotoğrafı paylaşan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez. Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız. Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. Hoşçakal Amca. Babama ve tüm amcalarıma selam..."

MELEK BAYKAL: "ÇOK DĞERLİ VE NAZİK BİR DUAYENDİ"

Usta tiyatrocunun vefatının ardından oyuncu Melek Baykal da sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayımlayarak üzüntüsünü paylaştı.

Baykal mesajında, "Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun sevgili Ali. Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ALİ HÜROL KİMDİR?

Profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu'nda başlayan yönetmen Ali Hürol, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. Hürol, okul yıllarından itibaren, Devlet Tiyatroları'nda sanatçı olarak görev almaya başladı. Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak Ankara'da Ali Hürol Tiyatrosu'nu kurdu. Usta isim, kendi tiyatrosu ve Etibank Sanat Tiyatrosu adına yetişkinlere yönelik 30 civarında oyun sahneledi, bir yandan da çok sayıda çocuk oyununun yapımcılığına ve yönetmenliğine imza attı. 40 yılı aşan sanat yaşamı boyunca yüze yakın oyunda rol alan Hürol, aynı zamanda da TRT'nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev aldı.