Usta yazar Ahmet Ümit’ten telif tepkisi: 'Sis ve Gece' romanını izinsiz dizi yaptılar

Türk edebiyatının ve polisiye roman türünün önde gelen isimlerinden Ahmet Ümit, telif ihlali iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü yazarın kaleme aldığı ve geniş bir okur kitlesine ulaşan "Sis ve Gece" adlı romanı, İran'da kendisinden izin alınmaksızın televizyon dizisine uyarlandı.

Yönetmenliğini Muhammed Hüseyin Mehdeviyan’ın üstlendiği ve "Karga" adı verilen yapımın çekimlerinin tamamlanarak İran'da yayınlandığı öğrenildi. Eserinin izinsiz bir şekilde ekranlara taşınması üzerine ünlü yazar sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

"NE DEMELİYİM ŞİMDİ BEN BU DURUMDA?"

Eserinin haklarının ihlal edilmesine tepki gösteren Ahmet Ümit, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu da başıma geldi. İran'da Sis ve Gece romanım, bana sorulmadan, izin alınmadan, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından Karga adında dizi film yapılmış. Ne demeliyim şimdi ben bu durumda?"

Olayın ardından edebiyat ve sanat dünyasından çok sayıda kullanıcı usta yazara destek mesajları atarak telif hakları konusunda hukuki süreç başlatılması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.