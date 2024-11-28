Valeriy Morkva’nın ‘Ukrayna’ kitabı Ankara’da tanıtıldı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:20

Ukraynalı yazar, Kapadokya Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Valeriy Morkva, "Valeriy Morkva ile Ukrayna Hakkında Kahve Eşliğinde Sohbet" programında; Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği’nin katkılarıyla okuyucularıyla bir araya geldi.

Düzenlenen programa Ankara Ukrayna Derneği Başkanı İrına Ambarkütükoğlu ve dernek temsilcileri, Türkiye’de bulunan Ukrayna diasporası ve konuya ilgi duyan yurttaşlar katılım sağladı. Program kapsamında Morkva, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Aydıngün ile birlikte yazmış olduğu "Ukrayna" kitabını katılımcılara anlattı.Ukrayna tarihinin genelde Rus tarihçiler tarafından Rus bakış açısıyla ele alındığını belirten Morkva, büyük çabalar sonucunda çok sayıda yazarın katkısıyla hazırlanan bu kitabın, Ukrayna’yı bir Ukraynalının gözüyle anlattığını belirtti. Program devamında katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından kitap çekilişi gerçekleşti. Dinleyiciler arasından şanslı üç kişiye Morkva’nın imzalı Ukrayna kitabı hediye edildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.