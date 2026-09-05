Venedik’te tarihi anlar: John Malkovich’in başrolünde olduğu 'Wild Horse Nine' 13 dakika alkışlandı

Dünya sinemasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Venedik Film Festivali, bu yıl 83'üncü kez sinemaseverleri bir araya getirdi. Festivalin en dikkat çeken yapımlarından biri, ünlü yönetmen Martin McDonagh'ın imzasını taşıyan "Wild Horse Nine" oldu. Palazzo del Cinema’nın tarihi Sala Grande salonunda gerçekleştirilen dünya prömiyerinde film, tam 13 dakika boyunca ayakta alkışlanarak festivalin şu ana kadarki en uzun alkış süresine ulaştı.

13 DAKİKALIK ALKIŞ TUFANI

Görkemli gösterim esnasında izleyicilerin salonu dolduran alkış tufanı karşısında usta oyuncu John Malkovich duygusal anlar yaşadı. Filmdeki performansıyla eleştirmenlerden tam not alan ve şimdiden Oscar yarışında adı anılmaya başlayan Malkovich, 13 dakika süren alkışlar sırasında gözyaşlarını zor tuttu. Yönetmen Martin McDonagh ve başrol ortağı Sam Rockwell ise alkışlar eşliğinde seyircilerin arasına katılarak tebrikleri kabul etti ve imza dağıttı.





1973 ŞİLİ DARBESİ ÖNCESİNDE İKİ CIA GÖREVLİSİ

Tarihi arka planı ve kara mizah ögeleriyle öne çıkan "Wild Horse Nine", 1973 yılında Şili'de sosyalist başkan Salvador Allende'yi deviren askeri darbenin hemen öncesinde geçiyor. Film, Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilen iki CIA görevlisinin (Malkovich ve Rockwell) yaşadığı olayları konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Steve Buscemi, Tom Waits ve Parker Posey gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

"EMEKLİ OLMAYI PLANLAMIYORUM"

50 yıllık sinema kariyerinde yaklaşık 150 filme imza atan, "Tehlikeli İlişkiler" ve "Güneş İmparatorluğu" gibi ikonik yapımlarla hafızalara kazınan 72 yaşındaki Malkovich, iki kez Oscar'a aday gösterilse de henüz heykelciğe ulaşamadı. Gala öncesinde basına açıklamalarda bulunan usta aktör, emeklilik iddialarına yanıt vererek tutkusunu şu sözlerle dile getirdi: