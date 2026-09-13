Vitrindeki Albümler - 13 Eylül 2026

COŞKUN KARADEMİR TRİO ‘FOLK’N JAZZ’ (CK MUSİC PRODUCTİON/LOFTCAZ RECORDS)

Çalgılarının hakkını ziyadesinin çok üzerinde veren bir usta Coşkun Karademir. 10 yılı aşkın süredir ürettiği müziği Anadolu irfanından besleniyor. Sayısız projede yer aldı, yeri geldi popüler dizi ve filmlerin müziklerine imza attı ama piyasanın kurallarına kendini teslim etmedi.

Diskografisindeki yedinci albüm “Folk’n Jazz”, ilginç bir üçlünün adına imzalanmış.

Sivas’ta, bağlama ile yoğrulmuş bir hayatın içinde pişen Karademir, bir bağlama ustası olmasına karşın bu albümde eserleri kopuzuyla seslendiriyor. Düzenlemeleri piyanist Selen Gülün tarafından yapılan, davulları Robert Mehmet İkiz tarafından çalınan yedi yorumdan oluşan albüm, bir geleneğe, köklü bir müzikal mirasa çağdaş bir çerçeve çiziyor.

Bu alışılmışın dışındaki üçlü albümdeki eserleri ruhlarına sadık olarak çalıyor ama melodileri tekrar etmekle yetinmiyor.

Cazı ve folku yan yana getirmekten ibaret bir yaklaşımdan uzakta durarak, iki müzikal dilin yakınlaşmasını ve kaynaşmasını hedef alıyor. İki gelenek arasında yeni tınılardan mütevelli yollar arıyor.

Burada da birincil rolü sound olarak kopuzun üstlenmesiyle beraber, piyanonun açtığı armonik alan ile davulun ritmik ve dinamik yaklaşımı yorumlara güç katıyor. Özgün, dengeleri yerli yerinde bir çalışma.

BERİVAN CANPOLAT ‘TELLİ YAZ’

“Telli Yaz”, Berivan Canbolat’ın ilk solo albümü. 1995 Ankara doğumlu Berivan, ODTÜ Mimarlık’ta Şehir ve Bölge Planlama okumuş. 2017 yılından beri de Almanya’da yaşıyor; eğitmenlik yapıyor, konserler veriyor.

“Telli Yaz” Berivan’ın hem duygusal hem de müzikal olarak şimdiye kadar çıkınında biriktirdiklerinin ilk bütünlüklü ifadesi.

Yönetmenliği, düzenlemeleri, bağlama ailesi çalımlarını ve vokalleri kendi üstlenmiş. Yaylılarda Murat Süngü, perdesiz basta Abdurrahman Tarikci, dudukta Emre Sınanmış, akustik gitarda Emre Ay, vurmalılarda da Ömer Arslan eşlik etmiş. 10 parçadan oluşan albümde, Berivan’a ait eserler olduğu gibi, sözleri Pir Sultan Abdal’a, İsmail Dönmez’e, Ali Hıdır Ertan’a ait parçalar ve anonim yorumlar da bulunmakta.

Sesi de sazı kadar güçlü Berivan’ın. Deyişleri ve türküleri alabildiğine yürekten okuyor. Onu güçlü kılan unsurlardan biri de sesine adeta görsel bir hafızanın gizlenmiş oluşu.

Eserler genelde Alevi-BektaşiKızılbaş müzik geleneğini temsil etse de geleneksel ile modern arasında köprü vazifesi gören düzenlemeleri onları mümkün olduğunca güncele taşıyor.

Bana “Sürü” ve “Yol” filmlerinin müziklerini anımsatmakla birlikte, “Telli Yaz”ın zamanın ruhunu taşıdığını da not düşelim.