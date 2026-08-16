Vitrindeki Albümler - 16 Ağustos 2026

İLKİN DENİZ ‘OLD TOWN STORİES’

İlkin Deniz’i öğrencilik yıllarımdan tanırım. Güzel sanatlarda ben resim, o grafik öğrencisiydi ama en az benim kadar müziğe tutkundu. Mezuniyet sonrası başarılı grafik işleri yapmasının yanı sıra müzisyenliği de aldı yürüdü, hatta yürümek ne kelime adeta uçtu. Bir tanesi Telvin olmak üzere sayısız projede yer aldı; bas çaldı, beste yaptı. Yetinmedi solo albümler çıkardı. 1996 yılından bu yana eşiyle Florida’da yaşayan İlkin, yeni albümü “Old Town Stories”te Amerikan kültür tarihinin enteresan hadiselerini müzikal bir dille işliyor.

Patates taşıyan uçaktan fonograf ilanına, hayali konser afişlerinden Miami fırtınasına kadar; Amerikan basın tarihinin bir kısmı yerel haberlerin basılı kupürlerinden oluşan albüm kapağı, müziğin içeriği ile tarihsel olarak örtüşmekte. Müzikal ilhamını Bill Frisell ve Pat Metheny’nin bir döneminden alan “Old Town Stories”, İlkin’in 30 yıldan beri yaşadığı gurbetin country’sine tüm samimiyet, sevgi ve biraz da ironiyle bakışının mahsulü. İlkin, gitar, bas ve mandolinin duyulduğu bu albümü vücuda getirirken her şeyi kendi çalmış, kaydetmiş, kabul edilebilir eser miktarda da yapay zekânın yardımını almış.

Not: Bu albüm plak olarak sadece 100 adet basıldı ve dijital platformlarda yayımlanmadı.

RASİH ÖZTÜRK ‘LİVE AT BERKLEE WİTH FRİENDS’ (LOFTCAZ RECORDS)

Kapağı ruhunu eksiksiz yansıtıyor. Üzerinde, içindeki pla

ğın yuvarlak izlerini gösteren aşınmışlık ve kenarlarındaki yıpranmışlık; atmışlı yetmişli yılların kalın karton kapaklı Amerikan baskılarını andıran kapağıyla çok şey ifade ediyor Rasih Öztürk’ün “Live at Berklee with Friends” albümü.

Kapağı gibi müzikal ilhamını da, cazın belki en güzel zamanlarından, dönemin eski Amerikan orkestralarından, çağdaş postbop’tan, blues ve baladlardan alıyor bu albüm.

İzmirli gitarcı, besteci, düzenlemeci, yapımcı ve eğitmen Rasih Öztürk, (Arif Mardin bursuyla gittiği) Berklee’yi “en yüksek onur” derecesiyle bitirmiş. Bu okulu markanın havasını atmak, parsasını toplamak için değil, müziğine katkısı için okumuş. Heybesinde birikenleri arkadaşlarıyla ve aklı başında bir lisanla albümüne aktarmış.

Rasih’in piyano çaldığı albümün diğer müzisyenleri piyanist Leomar Cordero, basçı Uijeong Yim, davulcu Kerem Seçkin, vokalde Nisa Benna, saksofonda Eri Pendragon, Sultan Seilkhanov ve Tyler White. Altı parçadan oluşan, 35 dakikalık albümün açılış parçası “Longing For You”, Arif Mardin imzalı. Yorum ustanın mirasına saygı duruşu niteliğinde.

Not: Dijitalde böylesi bir kapakla yayımlanan albüm, kesinlikle plak baskısı istiyor.